После подрыва дамбы Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В настоящее время в Херсонской области специалисты фиксируют случаи холеры и кишечной палочки.

Об этом рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на брифинге в Military Media Center , сообщает РБК-Украина .

Он добавил, что вместе с ними анализы делает также СЭС (санэпидемстанция, - ред.), отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь под водой оказалось немало населенных пунктов, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций.

"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек", - рассказал Павленко.

"Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред.) - по биологии", - сказал представитель Госэкоинспекции.

Павленко подчеркнул, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

"Вопрос в другом - как она (вода, - ред.) будет сходить. Там почвы очень тяжелые, еще и засоленные. В нижних горизонтах присутствует гипс", - добавил представитель Госэкоинспекции.

Также, как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, из-за подрыва Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, потребление которой может повлечь за собой пищевое отравление и ботулизм, пишет Delo.ua.

В ведомстве рекомендуют украинцам в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр.

"Не подвергайтесь опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас. Такую рыбу невозможно употреблять ни в одном виде (соленая, сушеная, вареная, жареная). Она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе ботулизма, паразитов и опасные химические вещества", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Там предлагают придерживаться следующих рекомендаций:

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля;

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

желательно использовать консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;

не употребляйте консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из вздутых банок.

Кроме того, в случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.