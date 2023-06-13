После подрыва дамбы Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В настоящее время в Херсонской области специалисты фиксируют случаи холеры и кишечной палочки.
Об этом рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на брифинге в Military Media Center, сообщает РБК-Украина.
Он добавил, что вместе с ними анализы делает также СЭС (санэпидемстанция, - ред.), отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь под водой оказалось немало населенных пунктов, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций.
"Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред.) - по биологии", - сказал представитель Госэкоинспекции.
Павленко подчеркнул, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.
Также, как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, из-за подрыва Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, потребление которой может повлечь за собой пищевое отравление и ботулизм, пишет Delo.ua.
В ведомстве рекомендуют украинцам в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр.
Там предлагают придерживаться следующих рекомендаций:
- не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля;
- покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;
- желательно использовать консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;
- не употребляйте консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из вздутых банок.
Кроме того, в случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.