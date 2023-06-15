После подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 14 июня в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.

Как передает Delo.ua, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции – отрицательные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в пострадавших от подтопления регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Однако медицинская система готовится к любым сценариям. Уже определены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные места и обеспечено наличие всех необходимых лекарств.

В то же время Минздрав призывает жителей пострадавших территорий не подвергать себя опасности.

"Сейчас в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме этого, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов", - отметили в ведомстве.