В Милане прощаются с Сильвио Берлускони: именно здесь родился будущий премьер и медиамагнат, здесь он начинал свою деловую карьеру и закладывал основы крупнейшей частной медиа-империи Италии. И именно здесь, а не в Риме, проходят государственные похороны экс-премьера, который занимал этот пост дольше, чем любой другой глава правительства.
«Я думаю, он был очень чутким человеком по отношению к другим людям. Его самой большой ошибкой было то, что как глава правительства он создал стране плохую репутацию».
Эксперты не исключают, что партию «Вперёд, Италия!» ждёт раскол или вовсе распад после смерти харизматичного лидера.
В любом случае у миланцев отношение к своему земляку Сильвио Берлускони совершенно особое. На площади перед собором Дуомо ещё до похорон собрались тысячи человек.
Джорджа Орланди, Euronews: