Идут ЦИНИЧНЫЕ торги за слив Украины - Бондаренко. У Залужного были ДРУГИЕ ПЛАНЫ на наступление...

Интервью с Костем Бондаренко:

00:00 начало

01:18 Продвижение в серой зоне и ожидания от наступления

2:28 Серьезная кровавая мясорубка умерила щенячий восторг!

3:30 У руля Сырский, не Залужный?

4:55 Залужного подставляют. Северные потоки

7:20 На Украину США готово повесить ВСЕ!

9:22 ЦИНИЧНЫЕ глобальные торги: кто первый сольет Украину?

9:58 У Залужного были другие планы на наступление!

11:12 Медведев: статус, кабели и санитарная зона во Львове

14:30 Старый одесский анекдот: "С какими сволочами приходится работать"

16:00 Израильская модель для Украины. США на 10 лет готовы...

17:30 НАТОзаменитель для Украины

18:25 Запад не дал договориться. Зачем давать членство, если все и так устраивает?

23:20 Лукашенко стал говорить "Мы"!

27:00 Прилеты в Одессе и Кривом Роге. Мы не знаем, что прилетает в дома!

30:05 Запрет публиковать. Фильм "Убить Дракона"

31:50 "Убийство" Делимханова. Работа разведки

35:15 Пристрелочная война

37:17 Черновола бросили в мусорный бак

38:50 Признаки раннего фашизма а-ля в 1920-х годах

40:20 След власти... Священники УПЦ

42:45 Чаус не сдался и никого не сдал

47:30 Необратимый путь Украины.

48:30 Войну уже не остановит ни Зеленский, ни Путин. Украина - оружие в руках Запада.