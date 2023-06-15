Идут ЦИНИЧНЫЕ торги за слив Украины - Бондаренко. У Залужного были ДРУГИЕ ПЛАНЫ на наступление...

Интервью с Костем Бондаренко:
00:00 начало
01:18 Продвижение в серой зоне и ожидания от наступления
2:28 Серьезная кровавая мясорубка умерила щенячий восторг!
3:30 У руля Сырский, не Залужный?
4:55 Залужного подставляют. Северные потоки
7:20 На Украину США готово повесить ВСЕ!
9:22 ЦИНИЧНЫЕ глобальные торги: кто первый сольет Украину?
9:58 У Залужного были другие планы на наступление!
11:12 Медведев: статус, кабели и санитарная зона во Львове
14:30 Старый одесский анекдот: "С какими сволочами приходится работать"
16:00 Израильская модель для Украины. США на 10 лет готовы...
17:30 НАТОзаменитель для Украины
18:25 Запад не дал договориться. Зачем давать членство, если все и так устраивает?
23:20 Лукашенко стал говорить "Мы"!
27:00 Прилеты в Одессе и Кривом Роге. Мы не знаем, что прилетает в дома!
30:05 Запрет публиковать. Фильм "Убить Дракона"
31:50 "Убийство" Делимханова. Работа разведки
35:15 Пристрелочная война
37:17 Черновола бросили в мусорный бак
38:50 Признаки раннего фашизма а-ля в 1920-х годах
40:20 След власти... Священники УПЦ
42:45 Чаус не сдался и никого не сдал
47:30 Необратимый путь Украины.
48:30 Войну уже не остановит ни Зеленский, ни Путин. Украина - оружие в руках Запада.