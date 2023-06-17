Подписывайтесь на ТГ-канал Шабанова: http://t.me/Fikrat_Shabanov
00:00 Раздел мира. Блинкен никак не доедет в Китай
3:06 Тайвань - национальная угроза США
4:15 Ответственность за Украину ляжет на Ватикан
5:37 Помощь США. Подготовка к захвату Тайваня
6:42 Германский вопрос
8:05 Глобальная рецессия в Китае.
9:55 Отчет Си Цзиньпина в сентябре
11:15 США выключают Китай и будут давить
12:40 США послали сигнал России
14:20 Деньги возвращают домой
15:29 Единый рынок Западных стран
18:45 Дестабилизация Китая в 2025-26 году
19:40 Россию военным путем побеждать не собираются
20:50 Инструменты заморозки
23:00 Куда идет Украина? Пора определяться!
24:00 Наступление или прощупывание?
26:20 Информационная война против Украины. Война - бизнес
27:16 Секретный план Ватикана.
28:00 Последняя карусель
30:55 Кто взорвал Каховскую ГЭС? Запад САМ назначает виновного
32:40 Правда о ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
34:50 Невнятная политика Украины
35:40 Ставки повышаются!
38:45 Организация МАГАТЭ: русский след
39:50 Ядерный удар по Украине 17 июля
40:45 Зачем вышел с заявлением Лукашенко
42:30 Россия не откажется от Украины
44:40 Турецкий поток - взорвут?
46:20 Торги вокруг Швеции
49:40 Сделка США и Ирана. Коридор в Турцию
56:00 Иран разрушают изнутри
57:05 Саксы ЗА заморозку. Они просчитали расправу над элитами
59:30 Запад постоянно врет Украине
1:00:50 Методологи - ложа посвященных. Элиты Украины и России
1:02:49 Раздел наследия Путина
1:04:40 Зиновьев и Щедровицкий
1:07:15 Методологами воспользовались саксы.
1:10:15 Колосс на глиняных ногах
1:11:30 Кощеева игла - в Ватикане.
1:14:40 Новый Ковчег. 2030 год
1:20:00 Наднациональные группы.
1:22:00 Две корпорации РАБСТВА. Должен победить человек
1:24:40 Судный день - это ОТВЕТ за деяния.