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00:00 Раздел мира. Блинкен никак не доедет в Китай

3:06 Тайвань - национальная угроза США

4:15 Ответственность за Украину ляжет на Ватикан

5:37 Помощь США. Подготовка к захвату Тайваня

6:42 Германский вопрос

8:05 Глобальная рецессия в Китае.

9:55 Отчет Си Цзиньпина в сентябре

11:15 США выключают Китай и будут давить

12:40 США послали сигнал России

14:20 Деньги возвращают домой

15:29 Единый рынок Западных стран

18:45 Дестабилизация Китая в 2025-26 году

19:40 Россию военным путем побеждать не собираются

20:50 Инструменты заморозки

23:00 Куда идет Украина? Пора определяться!

24:00 Наступление или прощупывание?

26:20 Информационная война против Украины. Война - бизнес

27:16 Секретный план Ватикана.

28:00 Последняя карусель

30:55 Кто взорвал Каховскую ГЭС? Запад САМ назначает виновного

32:40 Правда о ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ

34:50 Невнятная политика Украины

35:40 Ставки повышаются!

38:45 Организация МАГАТЭ: русский след

39:50 Ядерный удар по Украине 17 июля

40:45 Зачем вышел с заявлением Лукашенко

42:30 Россия не откажется от Украины

44:40 Турецкий поток - взорвут?

46:20 Торги вокруг Швеции

49:40 Сделка США и Ирана. Коридор в Турцию

56:00 Иран разрушают изнутри

57:05 Саксы ЗА заморозку. Они просчитали расправу над элитами

59:30 Запад постоянно врет Украине

1:00:50 Методологи - ложа посвященных. Элиты Украины и России

1:02:49 Раздел наследия Путина

1:04:40 Зиновьев и Щедровицкий

1:07:15 Методологами воспользовались саксы.

1:10:15 Колосс на глиняных ногах

1:11:30 Кощеева игла - в Ватикане.

1:14:40 Новый Ковчег. 2030 год

1:20:00 Наднациональные группы.

1:22:00 Две корпорации РАБСТВА. Должен победить человек

1:24:40 Судный день - это ОТВЕТ за деяния.