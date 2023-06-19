Привет друзья с вами Сан Саныч и вы на канале взрослый разговор сегодня 17 июня 2023 года мы традиционно вещаем из Одессы мы это я и Александр Валерьевич который уверенно двумя руками держит нашу камеру за моей спиной легендарный Одесский Привоз. Сегодня суббота а значит мы идём делать базар и сделаем для вас обзор цен вы узнаете цены на мясо на любое на свинину на говядину мы узнаем сколько стоит копчёное мясо колбаса всевозможные деликатессики также будем узнавать цены на молочную продукцию обязательно. Зайдем к Калинина сырые попробуем Ну узнаем цены на овощи. Я думаю многое другое. В общем всё что будем видеть обязательно все вам покажем друзья. Предварительно можно поставить вот такой жирный лайк, чтобы как-то замотивировать авторов. И тем более мы смотрели в интернете, это абсолютно бесплатно. То есть вам это ничего не стоит за это платить не нужно, то есть просто поставьте лайк Если вы до сих подписались на Youtube канал "Взрослый разговор" то уже настала пора это сделать! Под видео есть кнопочка подписаться нажимайте на неё рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же после просмотра видео все-таки останутся ко мне личные вопросы или к Александру Валерьевичу, друзья, Вот мой Instagram подписывайтесь на меня в Instagram, пишите мне в личку. Я отвечаю очень очень быстро ну и традиционно не тянем кота за хвост и начинаем обзор привоза идемте традиционно начинаем обзор рынка цен на мясо и конечно же с Яночки…