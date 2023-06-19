00:00 Путин и стамбульский договор
2:08 Стамбульские договоренности были имитацией
5:00 Путин подыгрывает Киевской власти!
9:05 Вариант договориться по-хорошему
10:20 ПДЧ для Украины. Байден помогает Путину
12:08 Всем выгодно, чтобы война была на территории Украины
13:35 Байден заморозит войну и обязательств не выполнит
16:40 Нужно реально смотреть на вещи...
17:45 Технология "де-факто"
19:10 Блинкен в Китае. Чего ждать Украине?
21:30 Путину пытаются сохранить лицо через китайцев
22:30 Договор с Ираном. Украину обменяли на Иран.
24:10 Разногласий у США с Китаем и Россией на самом деле нет
25:55 Цель демилитаризации выполнена. Заморозка войны
29:35 Переговоры давно СОГЛАСОВАНЫ!
30:35 Санитарные зоны - признак заморозки
31:30 Залужный за границей? Кома Буданова
34:15 Залужный подписывать прекращение огня не будет
37:02 Избирательный процесс. Образ молчунов
40:35 Залужный игрок в команде Ермака. Военный в политике это плохо
42:55 Хаос перед побегом! Все гребут под себя
44:40 Принцип Большой стройки
46:30 ВС РФ покинули Пятихатки
48:00 Антироссия и ЛГБТ
50:50 Обратная сторона заморозки
55:40 Выборы на оккупированных Россией территории
57:57 Путин дает понять, что Юг не отдаст
1:00:35 Путин уничтожил Януковича и
1:02:15 Наказание Медведчука
1:04:15 Демонстративное уничтожение
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