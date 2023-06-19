00:00 Путин и стамбульский договор

2:08 Стамбульские договоренности были имитацией

5:00 Путин подыгрывает Киевской власти!

9:05 Вариант договориться по-хорошему

10:20 ПДЧ для Украины. Байден помогает Путину

12:08 Всем выгодно, чтобы война была на территории Украины

13:35 Байден заморозит войну и обязательств не выполнит

16:40 Нужно реально смотреть на вещи...

17:45 Технология "де-факто"

19:10 Блинкен в Китае. Чего ждать Украине?

21:30 Путину пытаются сохранить лицо через китайцев

22:30 Договор с Ираном. Украину обменяли на Иран.

24:10 Разногласий у США с Китаем и Россией на самом деле нет

25:55 Цель демилитаризации выполнена. Заморозка войны

29:35 Переговоры давно СОГЛАСОВАНЫ!

30:35 Санитарные зоны - признак заморозки

31:30 Залужный за границей? Кома Буданова

34:15 Залужный подписывать прекращение огня не будет

37:02 Избирательный процесс. Образ молчунов

40:35 Залужный игрок в команде Ермака. Военный в политике это плохо

42:55 Хаос перед побегом! Все гребут под себя

44:40 Принцип Большой стройки

46:30 ВС РФ покинули Пятихатки

48:00 Антироссия и ЛГБТ

50:50 Обратная сторона заморозки

55:40 Выборы на оккупированных Россией территории

57:57 Путин дает понять, что Юг не отдаст

1:00:35 Путин уничтожил Януковича и

1:02:15 Наказание Медведчука

1:04:15 Демонстративное уничтожение

#шелест#корнейчук#путин#украина#стамбул2022#заморозка#байден#байденпутин#залужный#буданов#янукович#медведчук