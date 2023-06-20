Правительство Украины отменило обязательную экспертную проверку транспортных средств при перерегистрации. Это облегчит переоформление авто как для продавцов, так и покупателей. Но есть у этого решения один существенный минус: теперь незадачливому покупателю будет легче нарваться на угнанный и собранный из разных частей автомобиль.

Можно обойтись без эксперта

Кабинет министров Украины принял постановление №599, в котором говорится, что при перерегистрации транспортного средства заключение Экспертной службы МВД не является обязательным, за исключением первой регистрации на территории Украины транспортного средства, ввезенного из-за границы.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, при проведении экспертного исследования во время перерегистрации транспортных средств эксперты МВД в 2022 году обнаружили 1202 транспортных средства с поддельными или измененными идентификационными номерами двигателя, шасси автомобиля, а в первой половине 2023 года – 381. Большинство таких нарушений было выявлено во время исследования транспортных средств, ввезенных из-за границы впервые.

"Всего за год проводится около 1,5 млн экспертных исследований транспортных средств и документов об их регистрации. То есть в процентном соотношении эксперты выявляли 0,08% нарушений из общего количества исследований", – отметил Драпятый и подчеркнул, что отмена экспертной оценки поможет ускорить процедуру переоформления до 25 минут.

То есть экспертиза транспортных средств останется и стоимость ее составит примерно 350 грн. Экспертизу остальных автомобилей можно делать по желанию продавца или покупателя.

Доверяй, но тщательно проверяй

Ранее на работу Экспертной службы было немало нареканий, но после ее вердикта можно было спать спокойно, зная, что авто не угнано или не собрано из нескольких, так как задача эксперта – определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов (обнаружение фактов уничтожения, подлога или изменения номеров узлов и агрегатов транспортных средств, подделка сопровождающих их регистрационных документов).

Как отмечают эксперты авторынка, несмотря на то что экспертиза теперь не обязательна, на месте покупателей транспортных средств они бы не рисковали и на нее не скупились.

Перекупщик автомобилей с 20-летним стажем Андрей уверен, что после отмены обязательной проверки транспортных средств все криминальные автомобили – со спиленными номерами двигателя, с перебитыми номерами кузова, которые сегодня пылятся в гаражах, – заполнят авторынки.

"К сожалению, могут пострадать граждане, наивно полагающиеся на порядочность продавца, – он может подсунуть угнанную машину недорого, но которую потом при проверке легко могут отобрать, и покупатель останется и без денег, и без машины. Единственный совет: не скупитесь и не ленитесь – проверяйте при покупке машины у экспертов, чтобы не остаться и без авто, и без денег", – советует автопродавец.

А вот юристы настроены не так пессимистично. Автоадвокат Вадим Володарский считает, что данное постановление облегчит оформление транспортного средства дистанционно через "Дію". По его мнению, сама экспертиза – это советский рудимент, которого нигде в европейских странах нет.

"На мой взгляд, это давно нужно было сделать, так как приближает к европейской практике упрощенного переоформления ТС. Еще нужно подумать над тем, чтобы не записывать в преступники покупателя автомобиля с сомнительной историей – перебитыми номерами, и не отбирать машину тут же. Во многих странах Европы так не поступают. К тому же перебитые номера не всегда связаны с криминалом, иногда они повреждены из-за коррозии металла", – считает Вадим Володарский.

Юрист советует: если есть малейшее подозрение, что машина не совсем "чистая", следует сделать криминалистическую экспертизу. И что категорически не рекомендуется – занижать стоимость авто в документах. Если окажется, что автомобиль не пригоден к эксплуатации, к примеру, из-за перебитых номеров или его потребует владелец, у которого он был угнан, в этом случае можно рассчитывать на возврат денег, потраченных на его приобретение в судебном порядке.

