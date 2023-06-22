Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 10:00
Ви такого ще не їли! ШКМЕРУЛІ: Швидко, Легко та Дуже Смачно Готуємо з Шефом!💥
Категорія:
Новини
/
Видео
Автор:
Сан Саныч
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22-06-2023
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22-06-2023
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22-06-2023
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21-06-2023
Зеленський пояснив, чому не підписує закон про заборону російських книг
21-06-2023
Хантер Байден погодився визнати провину у справі про несплату податків
21-06-2023
Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором: у Пекіні висловили протест
21-06-2023
Допоміг штучний інтелект: найбагатші люди світу збільшили статки на $150 млрд
21-06-2023
Батискаф занурив туристів до "Титаніка" і зник: чи можливий порятунок
20-06-2023
Експертизу скасували: що ще змінилося за купівлі чи продажу автомобіля АЛЛА ДУНИНА 20 ЧЕРВНЯ 2023, 18:29
20-06-2023
Вченим вдалося створити людський ембріон із однієї стовбурової клітини
20-06-2023
Amazon, Hilton та інші компанії допоможуть українським біженцям у Європі з роботою
20-06-2023
Зеленський призначив послів України в Індії, Бразилії та Колумбії
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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