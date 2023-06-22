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Учора, 20:00

Спочатку — у військкомат: українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Мужчины в Украине, подлежащие всеобщей мобилизации в ряды ВСУ, уже не могут работать охранниками. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 18 апреля, передает Фокус.

Документ от 18 апреля этого года называется "О внесении изменений в Лицензионные условия производства охранной деятельности". Он вступил в силу 21 июня.

Устроиться на работу охранником теперь можно только тем, кто пребывает в военном резерве и имеет отсрочку от призыва. Также это могут сделать те, кто не подлежит призыву в армию.

 В заявлении на работу будущий охранник обязан подать следующие документы:
  • подтверждение прохождения службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве. Все данные должны быть отражены в военном билете, контракте или справке из военкомата. Копия документа тоже должна быть приложена, за исключением для тех, кто не подлежит призыву по мобилизации;
  • копию военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица к военной службе по состоянию здоровья.

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