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Мужчины в Украине, подлежащие всеобщей мобилизации в ряды ВСУ, уже не могут работать охранниками. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 18 апреля, передает Фокус.
Документ от 18 апреля этого года называется "О внесении изменений в Лицензионные условия производства охранной деятельности". Он вступил в силу 21 июня.
Устроиться на работу охранником теперь можно только тем, кто пребывает в военном резерве и имеет отсрочку от призыва. Также это могут сделать те, кто не подлежит призыву в армию.
- подтверждение прохождения службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве. Все данные должны быть отражены в военном билете, контракте или справке из военкомата. Копия документа тоже должна быть приложена, за исключением для тех, кто не подлежит призыву по мобилизации;
- копию военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица к военной службе по состоянию здоровья.