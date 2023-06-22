Мужчины в Украине, подлежащие всеобщей мобилизации в ряды ВСУ, уже не могут работать охранниками. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 18 апреля, передает Фокус.

Документ от 18 апреля этого года называется "О внесении изменений в Лицензионные условия производства охранной деятельности". Он вступил в силу 21 июня.

Устроиться на работу охранником теперь можно только тем, кто пребывает в военном резерве и имеет отсрочку от призыва. Также это могут сделать те, кто не подлежит призыву в армию.

В заявлении на работу будущий охранник обязан подать следующие документы: