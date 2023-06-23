Компания OceanGate : все 5 пассажиров батискафа мертвы. Береговая охрана США: пропавший подводный аппарат взорвался рядом с обломками "Титаника", выживших, скорее всего, нет.

Заявление компании полностью: "В настоящий момент мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хамиш Хардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли.

Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и всеми членами их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизни и радости, которую они принесли всем, кого они знали.

Это чрезвычайно печальное время для наших преданных сотрудников, которые измотаны и глубоко скорбят об этой потере. Вся семья OceanGate глубоко признательна бесчисленным мужчинам и женщинам из многочисленных организаций международного сообщества, которые мобилизовали масштабные ресурсы и так усердно работали над этой миссией.

Мы высоко ценим их стремление найти этих пятерых исследователей, а также их дни и ночи неустанной работы в поддержку нашего экипажа и их семей.

Это очень печальное время для всего сообщества исследователей и для каждого из членов семей погибших в море. Мы убедительно просим уважать частную жизнь этих семей в это тяжелое время".