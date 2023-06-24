Philip Morris International планирует увеличить производство табачной продукции на территории Украины. Для этих целей компания готова инвестировать более 30 млн долларов для запуска нового производства во Львовской области. Как сообщается, подготовительные работы по строительству фабрики компания планирует начать в июле 2023 года, а запуск производства ожидается в первом квартале 2024 года - сообщает reuters

Вместе с этим, в правительственном офисе по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) заявляют, что одновременно со строительством производственной линии, компания готовится наладить промышленное выращивание табака, на территории Украины.

Для этих целей было проведено ряд переговоров представителей компании с министерством сельского хозяйства и продовольствия Украины, по результатам которых качестве наиболее подходящих территорий выращивания данной культуры определены земли в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Примечательно, что для освобождения сельскохозяйственных территорий, чтобы предоставить их «иностранным инвесторам», министерством принято решение о сокращении посевов полезных сельскохозяйственных культур в «планируемых» районах.

Стоит отметить, что ещё в декабре 2022 года, между Украиной и Нидерландами было подписано соглашение о предоставлении областей с наиболее подходящими для органического земледелия почвами в безвозмездное пользование с правом приватизации территории нидерландской стороне. Также сообщалось, что украинские земли планировались использоваться для выращивания конопли и производства марихуаны.