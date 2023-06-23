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В Україні запрацював єдиний реєстр зброї

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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С 23 июня 2023 года в Украине полноценно работает единый реестр оружия (ЕРЗ), содержащий такой раздел как "Электронные кабинеты". Это позволит получать и предоставлять информацию об оружии онлайн.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Delo.ua.

По его словам, процедура получения разрешений будет упрощена благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия.

В "Электронном кабинете" украинцы смогут получить услугу онлайн, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Для подачи документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина" необходимо будет:

  • авторизоваться на портале;
  • оформить заявку;
  • прикрепить пакет необходимых документов;
  • добавить сканкопии;
  • заверить копии электронной подписью;
  • отправить заявку.

Клименко отметил, что в МВД ожидают, что вопросов по нововведениям будет много, поэтому создали дополнительные каналы связи с гражданами:
  • Контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035;
  • Чат-бот Единого реестра оружия в Телеграмме @arms_mvs_bot.

Напомним, что единственный реестр оружия был презентован в феврале 2022 года. Целью регистрации огнестрельного оружия, как объясняют в МВД, является поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений.

Первоначально реестр оружия находился в опытной эксплуатации, а его запуск планировался на октябрь 2022 года. Впоследствии Клименко объявил, что единый реестр запустят в июне.

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