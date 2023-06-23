С 23 июня 2023 года в Украине полноценно работает единый реестр оружия (ЕРЗ), содержащий такой раздел как "Электронные кабинеты". Это позволит получать и предоставлять информацию об оружии онлайн.
Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Delo.ua.
По его словам, процедура получения разрешений будет упрощена благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия.
В "Электронном кабинете" украинцы смогут получить услугу онлайн, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.
Для подачи документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина" необходимо будет:
- авторизоваться на портале;
- оформить заявку;
- прикрепить пакет необходимых документов;
- добавить сканкопии;
- заверить копии электронной подписью;
- отправить заявку.
- Контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035;
- Чат-бот Единого реестра оружия в Телеграмме @arms_mvs_bot.
Напомним, что единственный реестр оружия был презентован в феврале 2022 года. Целью регистрации огнестрельного оружия, как объясняют в МВД, является поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений.
Первоначально реестр оружия находился в опытной эксплуатации, а его запуск планировался на октябрь 2022 года. Впоследствии Клименко объявил, что единый реестр запустят в июне.