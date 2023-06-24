Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои выплаты поочередно

За каждым пенсионером закреплена индивидуальная дата выплаты пенсионных средств. Это нужно, чтобы некоторые категории населения получали свои выплаты раньше.

Об этом пишет "24 канал".

Как определяется очередность пенсионных выплат

Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои пенсионные выплаты поочередно. В первую очередь деньги получают следующие категории населения:

люди с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

В свою очередь свою пенсию получают пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых.

Кому проиндексируют выплаты 1 июля

В начале июля проиндексируют выплаты для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники и работники органов местного самоуправления.

К слову, журналисты больше не принадлежат тем, кто выходит на пенсию по специальному закону, поэтому индексация выплат для них происходит по общим правилам.