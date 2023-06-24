За каждым пенсионером закреплена индивидуальная дата выплаты пенсионных средств. Это нужно, чтобы некоторые категории населения получали свои выплаты раньше.
Об этом пишет "24 канал".
Как определяется очередность пенсионных выплат
Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои пенсионные выплаты поочередно. В первую очередь деньги получают следующие категории населения:
- люди с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
В свою очередь свою пенсию получают пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых.
Кому проиндексируют выплаты 1 июля
В начале июля проиндексируют выплаты для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники и работники органов местного самоуправления.
К слову, журналисты больше не принадлежат тем, кто выходит на пенсию по специальному закону, поэтому индексация выплат для них происходит по общим правилам.