Актив Одесской региональной организации НСЖУ и ее Председатель Юрий Работин посетили церемонию открытия Пресс-клуба Болгарского телеграфного агентства в Одессе.

Среди приглашенных были представители областных и городских властей, представители государственных органов, общественных организаций. У БТА есть свои пресс-клубы в Софии, в большинстве областных центров страны и за пределами Болгарии — в Босилеграде (Сербия), в Тараклии (Молдова), в Скопье (Республика Северная Македония) и в Бухаресте (Румыния).

Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали на церемонію відкриття Прес-клубу Болгарської телеграфної агенції в Одесі. Серед запрошених були представники обласної та міської влади, представники державних органів, громадських організацій.

БТА має свої прес-клуби в Софії, у більшості обласних центрів країни та за межами Болгарії — у Босилеграді (Сербія), у Тараклії (Молдова), у Скоп'є (Республіка Північна Македонія) та у Бухаресті (Румунія).