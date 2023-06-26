ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн” (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., продолжает стабильную работу основного производства в Никополе (Днепропетровская обл.) после подрыва дамбы Каховской ГЭС, завершая создание собственной водной инфраструктуры.

“Сентравис” продолжает свою работу. Все оборудование работает безотказно. Мы были полностью снабжены водой всю неделю. И в это воскресенье мы запускаем систему, которая позволит нам быть полностью независимыми от колебаний воды в реке Днепр. Это служит дополнительной мерой пресечения, чтобы полностью снизить любые будущие риски, связанные с водоснабжением”, — написал директор по продажам компании Артем Атанасов в письме клиентам.

И добавил, что ввод в эксплуатацию собственной водной инфраструктуры позволит со следующего месяца “Сентравису” предоставлять воду большему количеству людей, вместо того чтобы использовать ее исключительно для своего производства.

Он добавил, что команда логистики постоянно работает над обеспечением безопасности и оперативной доставкой готовой продукции потребителям. Кроме того, офисы продаж компании за рубежом остаются открытыми и доступными к запросам клиентов.

Директор по продажам также сообщил, что на прошлой неделе в Ужгороде собрался Совет директоров холдинга, были коллеги из США, Швейцарии и Германии, которые имели целью посетить новое производство в Ужгороде и поддержать команду.

“Сентравис” основан в 2000 году, входит в десяток крупнейших производителей бесшовных нержавеющих труб в мире. Его основные производственные мощности находятся в Никополе (Днепропетровская обл.). На предприятии работает более 1400 человек.

Компания сотрудничает с такими компаниями, как BMW, Volkswagen, General Motors, BentelerAutomotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. География поставок превышает 50 стран.

Холдинг Centravis Ltd. создано на базе ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб”, сервисных и торговых компаний ООО “Производственно-коммерческое предприятие “ЮВИС”. Его акционерами являются члены семьи Атанасовых. В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн”.





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