Издание Bild смоделировало гибель "Титана" в Атлантическом океане, во время его погружения к обломкам "Титаника". Разрушение батискафа произошло на глубине более 1 000 метров, в то время как обломки легенды начала XX века покоятся на глубине 3750 м. Это все, что нужно знать об испытаниях подводного судна, управление которого было через джойстик компании logitech.

Все, кто находился на ее борту, погибли из-за имплозии – взрыва, направленного внутрь, из-за которого батискаф сжался, как жестяная банка.

На борту "Титана" находились пять человек: 61-летний генеральный директор OceanGate, компании, которая разработала и испытала батискаф, Стоктон Раш; 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг; а также пакистано-британский бизнесмен Шахзад Дауд и его 19-летний сын Сулейман.

Отметим, что смерть участников погружения наступила мгновенно. Поэтому нет уверенности, что можно найти их тела, пишет Obozrevatel.

Практически сразу после появления информации о потере связи с экипажем "Титана" к батискафу стали прислушиваться представители ВМС США. А через несколько часов сверхсекретная акустическая система обнаружения, предназначенная для поиска иностранных подводных лодок, зафиксировала странный звук, напоминающий подводный взрыв.

"ВМС США проанализировали акустические данные и выявили имплозивную или взрывоподобную аномалию в непосредственной близости от того места, где находился "Титан" в момент потери связи", – сообщил западным СМИ источник в рядах военно-морского флота США.

"Титан" был похож на цилиндр с внешним корпусом из углеродного волокна и внутренним корпусом из титана. Батискаф имеет длину около 6,5 метров и ширину 2,8 метра. Создатели лодки, компания OceanGate, утверждали, что подводный аппарат рассчитан на то, чтобы выдерживать давление воды на больших глубинах, а "Титаник" находится на глубине почти 4 км.

Практически сразу после инцидента многие вспомнили, что "Титан" не имел должной классификации США или Канады. В компании объяснили это тем, что устройство настолько инновационное, что не соответствует сегодняшним стандартам.

Чтобы успокоить потенциальных клиентов в безопасности судна, OceanGate указала, что на "Титане" установлена ​​система мониторинга, позволяющая следить за состоянием корпуса во время погружения в режиме реального времени.

Однако любое повреждение или дефект корпуса могли привести к трагедии и мгновенному взрыву судна. Эксперты научного журнала Journal of Physics: Conference Series пришли к выводу, что в таких ситуациях взрыв подводной лодки должен произойти почти мгновенно и длиться всего миллисекунду. Похожий инцидент произошел в 1961 году с USS Thresher. "Полное разрушение происходит за 1/20 секунды, что слишком быстро для того, чтобы люди на подводной лодке могли это распознать", – говорится в исследовании.

Тем временем немецкое интернет-издание BILD смоделировало имплозию батискафа в Атлантическом океане.

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