Повышение с 30 июня предельных цен на электроэнергию для бизнеса, а также возвращение с 1 июля налогов на топливо до довоенного уровня, приведут к подорожанию большинства потребительских товаров в Украине.

Об этом предупреждает Ассоциация "Союз птицеводов Украины", передает "Экономическая правда".

Поводом для заявления ассоциации стало принятие в последнее время ряда решений по ценообразованию на рынке энергоресурсов, цены на которые имеют непосредственное влияние на себестоимость производства продукции.

"Без сомнения, увеличение предельных цен приведет к росту стоимости электрической энергии, которая покупается на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке, в результате чего синхронно возрастет цена электроэнергии для конечных промышленных потребителей. Увеличение стоимости электроэнергии будет иметь цепную реакцию и приведет к подорожанию большинства потребительских товаров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что оптово-отпускные цены на продукцию птицеводства будут повышены уже в августе.

"Вполне очевидно, что при реализации указанных инициатив, уже в июле отрасль почувствует последствия повышения стоимости энергоресурсов из-за негативных изменений в структуре себестоимости продукции, а с августа производители вынуждены будут повышать оптово-отпускные цены на продукцию птицеводства для конечных потребителей для покрытия собственных производственных затрат", - говорится в заявлении.

Отмечается, что резервы для сдерживания цен у производителей исчерпаны.

"Повышение стоимости электрической энергии производители будут перекладывать на конечных потребителей продукции, поскольку собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны", - отметили в Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

В структуре себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых видов продукции - до 30%.

"Однако следует понимать, что производство продукции птицеводства состоит из различных этапов, а потому на каждом из них мы будем иметь увеличение стоимости составляющих и соответственно себестоимость конечной продукции отрасли будет расти в "геометрической прогрессии", - говорится в заявлении.

Кроме этого, с 1 июля 2023 года планируется возвращение налогов на топливо до довоенного уровня. Так, ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин - до 213 евро за 1000 литров, на дизтопливо - до 139,5 евро.

"Согласно прогнозам экспертов, в таком случае стоимость бензина А-95 подорожает на 9-11 грн до 54,5-56,5 грн, а дизтоплива - на 6-8 грн до 51,9-53,9 грн. Дороже станут абсолютно все товары и услуги, в себестоимости производства которых есть использование топлива", - отмечают в Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

"Для отрасли птицеводства основным негативным последствием станет подорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, которые составляют основу комбикорма и наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства. Также, будем иметь такую же цепную реакцию увеличения стоимости и других составляющих, которые формируют себестоимость производства мяса птицы и яиц", - отметили птицеводы.

Напоминаем:

С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса - как максимальные, так и минимальные.

С 1 июля Украина должна вернуться к довоенным ставкам акцизов и НДС. Это гарантированно приведет к росту цен на АЗС, считают эксперты.