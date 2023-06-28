Повышение с 30 июня предельных цен на электроэнергию для бизнеса, а также возвращение с 1 июля налогов на топливо до довоенного уровня, приведут к подорожанию большинства потребительских товаров в Украине.
Об этом предупреждает Ассоциация "Союз птицеводов Украины", передает "Экономическая правда".
Поводом для заявления ассоциации стало принятие в последнее время ряда решений по ценообразованию на рынке энергоресурсов, цены на которые имеют непосредственное влияние на себестоимость производства продукции.
Отмечается, что оптово-отпускные цены на продукцию птицеводства будут повышены уже в августе.
Отмечается, что резервы для сдерживания цен у производителей исчерпаны.
"Повышение стоимости электрической энергии производители будут перекладывать на конечных потребителей продукции, поскольку собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны", - отметили в Ассоциации "Союз птицеводов Украины".
В структуре себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых видов продукции - до 30%.
Кроме этого, с 1 июля 2023 года планируется возвращение налогов на топливо до довоенного уровня. Так, ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин - до 213 евро за 1000 литров, на дизтопливо - до 139,5 евро.
"Согласно прогнозам экспертов, в таком случае стоимость бензина А-95 подорожает на 9-11 грн до 54,5-56,5 грн, а дизтоплива - на 6-8 грн до 51,9-53,9 грн. Дороже станут абсолютно все товары и услуги, в себестоимости производства которых есть использование топлива", - отмечают в Ассоциации "Союз птицеводов Украины".
Напоминаем:
С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса - как максимальные, так и минимальные.
С 1 июля Украина должна вернуться к довоенным ставкам акцизов и НДС. Это гарантированно приведет к росту цен на АЗС, считают эксперты.