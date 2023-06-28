Китайский технологический сектор сосредоточился на приложениях в сфере искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с технологическими "титанами" США, такими как Google и Microsoft Corp. В Пекине планируют превзойти геополитического конкурента - Вашингтон - в технологии, что может определить технологических лидеров будущего, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Предприниматели, миллиардеры и инженеры Пекина планируют превзойти геополитического конкурента Китая в сфере ИИ. Среди них – интернет-магнат Ван Сяочуань, который вышел на рынок после того, как в ноябре 2022 года в социальных сетях дебютировал ChatGPT Open AІ. Он присоединился к рядам китайских ученых, программистов и финансистов и, как ожидается, в этом году китайские расходы на технологии искусственного интеллекта достигнут примерно 15 миллиардов долларов.
В апреле этого года Ван создал собственный стартап Baichuan ("Сто рек") со стартовым капиталом в 50 миллионов долларов, а уже в июне его фирма запустила большую языковую модель с открытым кодом. На сегодня ею уже пользуются исследователи двух университетов Китая.
Как пишет издание, конкуренция в сфере ИИ может иметь последствия для эскалации конфликта Пекина с Вашингтоном. Аналитики и руководители утверждают, что искусственный интеллект "сформирует технологических лидеров будущего", подобно тому, как Интернет и смартфон "создали корпус глобальных титанов". На сегодня, как отмечает Bloomberg, Китай ограничен технологическими санкциями Соединенных Штатов, требованиями регуляторов в отношении данных и цензуры, а также недоверием Запада, которое ограничивает международную экспансию его национальных лидеров. Эти факторы могут затруднить Пекину догнать разрыв с Вашингтоном.
Согласно данным, собранным консалтинговой компанией Preqin, инвестиции в искусственный интеллект в США превышают показатели Китая, составив 26,6 миллиарда долларов в год против 4 миллиардов долларов. Однако, с точки зрения потока сделок, разрыв постепенно сокращается. Так, количество китайских венчурных сделок в сфере искусственного интеллекта составило более двух третей от общего количества в США (около 447) за год против примерно 50% за предыдущие два года.
В то же время администрация лидера Китая Си Цзиньпина осознает, что искусственный интеллект, как и полупроводники, будет иметь решающее значение для сохранения господства Китая и, вероятно, мобилизует ресурсы страны для стимулирования прогресса, пишет издание. Несмотря на то, что инвестиции в стартапы сократились в течение многих лет, когда Пекин погнался за технологическими гигантами и "безрассудным расширением капитала", партия поощряет исследования ИИ.
Напомним
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Такой шаг связан с опасениями в США, что КНР может использовать ИИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и осуществления хакерских атак.