Китайский технологический сектор сосредоточился на приложениях в сфере искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с технологическими "титанами" США, такими как Google и Microsoft Corp. В Пекине планируют превзойти геополитического конкурента - Вашингтон - в технологии, что может определить технологических лидеров будущего, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Предприниматели, миллиардеры и инженеры Пекина планируют превзойти геополитического конкурента Китая в сфере ИИ. Среди них – интернет-магнат Ван Сяочуань, который вышел на рынок после того, как в ноябре 2022 года в социальных сетях дебютировал ChatGPT Open AІ. Он присоединился к рядам китайских ученых, программистов и финансистов и, как ожидается, в этом году китайские расходы на технологии искусственного интеллекта достигнут примерно 15 миллиардов долларов.

В апреле этого года Ван создал собственный стартап Baichuan ("Сто рек") со стартовым капиталом в 50 миллионов долларов, а уже в июне его фирма запустила большую языковую модель с открытым кодом. На сегодня ею уже пользуются исследователи двух университетов Китая.

"Мы все слышали звук стартового пистолета во время гонки. Технические компании, большие или малые, все на одной стартовой линии. Китай все еще отстает от США на три года, но нам может не понадобиться три года, чтобы догнать", — сказал Bloomberg Ван.

Как пишет издание, конкуренция в сфере ИИ может иметь последствия для эскалации конфликта Пекина с Вашингтоном. Аналитики и руководители утверждают, что искусственный интеллект "сформирует технологических лидеров будущего", подобно тому, как Интернет и смартфон "создали корпус глобальных титанов". На сегодня, как отмечает Bloomberg, Китай ограничен технологическими санкциями Соединенных Штатов, требованиями регуляторов в отношении данных и цензуры, а также недоверием Запада, которое ограничивает международную экспансию его национальных лидеров. Эти факторы могут затруднить Пекину догнать разрыв с Вашингтоном.

Согласно данным, собранным консалтинговой компанией Preqin, инвестиции в искусственный интеллект в США превышают показатели Китая, составив 26,6 миллиарда долларов в год против 4 миллиардов долларов. Однако, с точки зрения потока сделок, разрыв постепенно сокращается. Так, количество китайских венчурных сделок в сфере искусственного интеллекта составило более двух третей от общего количества в США (около 447) за год против примерно 50% за предыдущие два года.

В то же время администрация лидера Китая Си Цзиньпина осознает, что искусственный интеллект, как и полупроводники, будет иметь решающее значение для сохранения господства Китая и, вероятно, мобилизует ресурсы страны для стимулирования прогресса, пишет издание. Несмотря на то, что инвестиции в стартапы сократились в течение многих лет, когда Пекин погнался за технологическими гигантами и "безрассудным расширением капитала", партия поощряет исследования ИИ.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Такой шаг связан с опасениями в США, что КНР может использовать ИИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и осуществления хакерских атак.