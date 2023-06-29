Сожжение нового Корана в Швеции может привести к обострению напряженности в Турции. Цель Стокгольма по вступлению в НАТО в июле зависит от одобрения Анкары пишет politico

Шведская полиция санкционировала еще одно сожжение Корана в Стокгольме, запланированное на полдень среды, что может привести к новой напряженности в отношениях с Турцией, поскольку Швеция ждет поддержки Анкары для вступления в военный альянс НАТО в июле.

Акция протеста против Корана, в которой, как сообщается, участвуют только два человека, запланирована перед главной мечетью в шведской столице, по данным шведских СМИ, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Ранее в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если Швеция не проявит уважения к Турции или мусульманам, он не поддержит заявку страны на членство в НАТО. Это замечание прозвучало после того, как крайне правый политик сжег Коран в Стокгольме возле посольства Турции, что усилило напряженность в отношениях между двумя странами.

Полиция заявила, что поджог «может иметь внешнеполитические последствия», но риски для безопасности и потенциальные последствия, связанные с протестом, не позволили отклонить заявку.

Это произошло после того, как шведские суды отменили ранее принятые полицией решения о запрете демонстраций против Корана, сославшись в своих доводах на защиту свободы слова.





Цель генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — принять Швецию в альянс к июлю, когда НАТО проведет свой очередной официальный саммит, который пройдет в Вильнюсе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее в среду также заявил, что его страна по-прежнему стремится вступить в НАТО к июлю, но добавил, что призыв к этому должен сделать Турция.