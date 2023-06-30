После теракта на дамбе Каховской ГЭС 6 июня в Одессе на побережье Черного моря обнаруживают яйца гельминтов и холероподобные вибрионы, однако люди продолжают купаться. Об этом заявил директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной военной администрации Павел Буланович, передает УНИАН.

Он отметил, что в первые дни после теракта ситуация в Черном море возле Одесской области развивалась крайне стремительно – пресные загрязненные воды из Днепра оказались в акватории уже 8 июня. Примерно через неделю они добрались к устью Дуная.

По словам чиновника, на сегодня речь идет примерно о 7 тыс. кв. км загрязненной воды в акватории северо-западного региона Черного моря.

Буланович подчеркивает, что сейчас беспокойство вызывает микробиологическое состояние морской воды, поскольку в ней обнаружены холероподобные вибрионы, которые вызывают острые кишечные заболевания. Также в районе Одесского порта, пляжа "Аркадия" и города Черноморск обнаружены яйца гельминтов, в частности, аскариды.

"Есть опасения по поводу возможных кишечных заболеваний, потому что люди, несмотря на предостережения, все равно купаются в море. Этим они подвергают опасности себя, близких, окружающих. Конечно, это может привести к определенной цепной реакции – к завышенному уровню заболеваемости населения. Потому что если заболеет один человек, то болезнь передается другим", - акцентирует Буланович.

По его словам, яйца гельминтов были найдены не только в воде, но и на песке на берегу.

Чиновник добавил, что отдельная проблема – цветение Черного моря, которое сейчас имеет зеленый цвет, это связано с большим количеством сине-зеленых водорослей. Они очень интенсивно размножаются из-за попадания в море пресной воды и высокой температуры окружающей среды.

"Сегодня почти 1,5 тыс. кв. км цветет, что опасно, потому что водоросли токсичны и могут вызвать определенные заболевания. Кроме того, они забирают кислород из воды, что приводит к заморным явлениям – отмиранию гидробионтов, биоресурсов... Погибает кормовая база – рыба, которая отойдет в другие районы моря, где есть планктон", - уточнил руководитель департамента.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе видит ухудшение состояния воды в Черном море – в связи с цветением, отмиранием этих водорослей, уменьшением кислорода в воде и тому подобное. То есть, это лето в плане курортного сезона – очень опасное.

В то же время чиновник добавил, что с 14 июня прекращен сброс в море сточных вод, которые "перерабатывает" водоканал, их "направлено" в Хаджибейский лиман, что значительно улучшило биохимическое состояние морской воды – то есть, удалось избежать дополнительного опреснения моря.

Также Буланович рассказал о биохимическом состоянии морской воды, которое, по его данным, выравнивается. На сегодня есть превышение вдвое по зависшим веществам (мусору) на пляже "Ланжерон". Также повысилась соленость примерно до 12 промилле – до минимального допустимого показателя.

"Но этот показатель нестабилен, потому что еще есть попадание пресной воды. Думаю, где-то через неделю соленость станет более устойчивой и будет держаться в пределах сезонного уровня", - предположил Буланович.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для Черного моря

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Искусственное наводнение затопило (подтопило) десятки населенных пунктов – на правом и левом берегах Днепра. Погибли люди. "Большая" вода буквально сорвала тысячи тонн почвы вместе с живыми существами и растениями, размыла АЗС, химические составы, скотомогильники, выгребные ямы. Все это попало в акваторию Черного моря. Экологи заявили, что для восстановления морской среды потребуются годы.