Большую приватизацию через систему онлайн-аукционов Прозорро.Продажи запустят в ближайшее время – Минэкономики рассчитывает на принятие Кабинетом министров соответствующих решений в начале июля.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев в ходе конференции, назначенной пятилетием системы Прозорро.Продажи, передает "Экономическая правда".

Он отметил, что Минэкономики и правительство продолжают работать над реформами, направленными на достижение экономической стабильности, среди которых и запуск большой приватизации.

"Принятие инициированных Минэкономики изменений станет последним важным законодательным шагом для запуска крупной приватизации в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи, которую ждет все государство. Запуск продаж объектов крупной приватизации позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет", - добавил он.

По словам Соболева, законодательные инициативы министерства будут способствовать также привлечению на онлайн-торги по малой приватизации добропорядочных участников, а затем и победителей, которые будут эффективными владельцами этих активов и будут инвестировать в их развитие.

Предложенные Минэкономики изменения позволят закрыть технические моменты для запуска крупной приватизации. Также они будут устанавливать дополнительные гарантии для е-аукционов и предохранители от возможных срывов торгов по малой приватизации.

В частности, участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения о первом победителе.

В случае, если неблагочестивые участники торгов, занявшие первое или второе места будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников – почти 40% от стартовой цены объекта.

По словам Соболева, принятие этих изменений станет одним из предохранителей от злоупотреблений на торгах по малой приватизации, а государству позволит получить дополнительные поступления в бюджет.

Также предложенные изменения определят технические требования к электронным маркетплейсам, которые будут иметь право работать с крупной приватизацией.

Напоминаем:

За пять лет по внедрению реформы малой приватизации бюджеты разных уровней через государственную систему онлайн продаж "Прозорро.Продажи" привлекли почти 14 миллиардов гривен.