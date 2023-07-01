Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Учора, 23:39
Сообщить о ошибке
0
Учора, 23:39
Всеношне бдіння у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Ключове слово:
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
В новогоднюю ночь будет совершена Божественная литургия в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре
Всенощное бдение в канун дня Святой Троицы в Свято-Успенском Одесском мужском
Одессу посетит митрополит Киевский и всея Украины
В праздник Рождества в Свято-Успенском мужском монастыре будет совершена ночная Божественная литургия
Митрополит Агафангел совершил панихиду в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
1-07-2023
Всеношне бдіння у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі
1-07-2023
Схему з опікунами скасували. Як змінилася мобілізація в Україні
1-07-2023
"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів з 1 липня
1-07-2023
Офіс президента покладе функції контролю за бізнесом на один орган
1-07-2023
Уряд готується незабаром запустити велику приватизацію через онлайн-аукціони
1-07-2023
У Залужного накипіло! - Співак. Сюрприз НАТО скасували. Жахливі ігри із ЗАЕС. Крах Макрон. Мова еліт
1-07-2023
Найдавніша з щоденних газет Європи і світу востаннє видала друкований номер
1-07-2023
У чому різниця між управлінням та владою ВІДЕО
30-06-2023
"Це не шоу": Залужний розповів, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося
30-06-2023
СМЕРТЬ УКРАЇНСЬКОГО ДУБЛЯЖУ?: У ЗАКОНОПРОЕКТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ХОЧУТЬ АНГЛОМОВИЧНІ ФІЛЬМИ ПОКАЗУВАТИ ТІЛЬКИ В ОРИГІНАЛІ
30-06-2023
У МАГАТЕ не побачили підготовку РФ удару по ЗАЕС, але не виключили, що "все може статися"
30-06-2023
«Театр одного співаючого актора. Олександр Супрун – про особливий жанр, бардівські фестивалі та відбулися вірші». Частина друга
30-06-2023
Попереду лише Італія: Україна вирвалася на друге місце у Євроіграх
Видео
Разом із уламками батискафу "Титан" знайдено людські останки
Видання Bild змоделювало загибель "Титану"
ЩО РОБИТИ, якщо ВОЄНКОМИ свавілля? Кравець: йде обкатка ЗАГАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ. Поліція не допоможе
Дізнайся ціни першим: Баранина, Абрикос, Черешня ... ПРИВОЗ ОДЕСА. Огляд цін 24.06.2023
Ціни в Одесі Сьогодні Баранина, Полуниця, Черешня. Новий ринок Огляд 23.06.2023💥
Кто
online
Гостей: 27
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2022 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2022