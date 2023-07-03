 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

"Нібулон" отримає 27 млн євро від датського фонду для збільшення потужностей в Ізмаїлі

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Одно из крупнейших аграрных предприятий страны “Нибулон” получит 27 млн евро от экспортно-инвестиционного фонда Дании EIFO для увеличения мощностей филиала “Бессарабская” в Измаиле. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Отмечается, что ЕIFO инвестирует почти 27 млн евро в построение полноценного элеватора, рассчитанного на одновременное хранение 118,5 тысяч тонн зерновых, и высокотехнологичной современной мельницы мощностью 750 тонн в день. 

Увеличение мощностей позволит предприятию нарастить пропускную экспортную способность филиала до 300 тыс. тонн в месяц, поставлять муку как на внутренний рынок, так и служить интересам миссии защиты продовольственной безопасности UN World Food Program через порты Дуная. 

Кроме того, строительство новых производственных мощностей позволит увеличить количество рабочих мест в регионе на 100 специалистов.

“Финансирование осуществляется в рамках социальной программы датского инвестиционного фонда, созданного для Украины. О запуске программы было объявлено в мае во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене”, — говорится в сообщении. 


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 