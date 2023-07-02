Влада пробила ДНО: мобілізація ОПІКУНІВ інвалідів. Доротич: канабіс як у США, а податки і ціни...

00:00 Підвищення податків - диверсія 2:00 Перевірки - це корупція 3:50 Мобілізація опікунів інвалідів 7:15 Людей штовхають у бандитизм! 9:00 Командири на передку не сидять 11:00 Обіг конопель - це не канабіс! 14:10 Шалені проблеми у держави 15:35 Єдина повістка. Чоловіки ховаються вдома! 18:40 Чиновник захищений броньою 22:00 Петицію не підписують, бо бояться 24:30 Час державних держиморд 26:10 Англійська мова для чиновників 30:20 Чим дорожче проект, тим краще 33:05 Немає готівки - немає корупції 36:11 Ми стаємо рабами 37:48 Всі беруть хабарі у біткоїнах 40:40 Загроза з ЗАЕС. Чому ЦРУ не підтверджує? 45:45 Я за блакитні каски! Ми захищаємо кожен свій рід, а не Європу 48:40 Всі ціни стрибнуть вгору.