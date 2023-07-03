Во второй день Международного кинофестиваля в Карловых Варах Расселу Кроу вручили "Хрустальный глобус" за выдающийся вклад в киноискусство. Юэн Макгрегор получил почётный приз президента киносмотра.

В Карловых Варах в 57-й по счёту раз проходит Международный кинофестиваль. В его рамках зрителям будут показаны более 200 картин со всего мира. Из них 11 - участвуют в основном конкурсе киносмотра.

Новозеландский режиссёр и актер Рассел Кроу порадовал публику своим дружелюбием: раздавая автографы желающим, позируя с ними для селфи и просто общаясь с поклонниками.

Кроу приехал на кинофестиваль за "Хрустальным глобусом". Этот почётный приз вручают за выдающийся вклад в киноискусство.

В день открытия он дал концерт со своей музыкальной группой Indoor Garden Party.