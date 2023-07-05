Многое из того, что США делают для помощи Украине, держится в секрете, и многое из того, что обычно входит в компетенцию американских вооруженных сил, выполняется ЦРУ. Как передает УНИАН, об этом пишет Newsweek со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что ЦРУ помогает Украине со сбором секретной информации, организацией "военной" логистики, а еще контактирует со странами, которые помогают Украине в противостоянии с Россией, но желают, чтобы об этом не знали русские.

Вместе с тем ЦРУ прежде всего нацелена понять, что "творится в головах" президентов Украины и России. Например, собеседники Newsweek заявили, что Украина не предупреждала США об атаках на российских военных высокопоставленных лиц либо об ударах по объектам в Крыму, как это было в случае с Крымским мостом.

Но любая работа ЦРУ в Украине и для Украины имеет ограничения, поставленные Администрацией Байдена, чтобы не втянуть Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.

"Это сложный баланс: ЦРУ очень активно участвует в войне, не нарушая основного обещания Администрации Байдена, которое заключается в том, что на (украинской - ред.) земле не будет американских ботинок", - цитирует Newsweek одного высокопоставленного сотрудника разведки.

Другой собеседник издания - отставной высокопоставленный сотрудник военной разведки - в свою очередь справедливо отметил: "Если мы хотим, чтобы Киев нас услышал, нам нужно напомнить себе, что войну выигрывают украинцы, а не мы".

Война в Украине - главное

24 февраля 2022 года Путин, несмотря на все предостережения Запада, приказал своим войскам вторгнуться в Украину. Главной задачей Москвы была быстрая оккупация Киева и захват государственной власти, но этого не случилось - ВСУ вытеснили россиян из ряда областей, в том числе из-под столицы, в течение всего нескольких месяцев.

После контрнаступления ВСУ осенью российские оккупанты также бежали из Харьковской и Херсонской областей.

За это время военная помощь Запада украинских войск существенно выросла - в Украину начали поступать танки, передовые средства ПВО, дальнобойное вооружения, хотя предоставление ВСУ ракет ATACMS до сих пор считается Белым домом "красными линиями". Сдвинулось с места и обсуждение отправки в Украину F-16.

Последним аргументом на фоне начавшегося летнего контрнаступления ВСУ у Путина остается применение ядерного вооружения против Украины или любой из стран-членов НАТО. На фронте, по последним данным Генштаба, у Путина полный провал.