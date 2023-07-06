После завершение войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал раньше.

Как передает УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что первоочередная задача - это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа.

Премьер уточнил, что после завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал ранее.

"Основой обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", - сообщил детали Шмыгаль.

Еще один компонент новой украинской армии, по словам чиновника, это развитие ВПК. Он отметил, что Украина уже активно наращивает производство оружия и техники, запускает новые программы и проекты.

Также глава правительства отметил, что частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе.

"Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", - пояснил Шмыгаль.

Кроме того он отметил, что власть обсуждает вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

Срочная служба в Украине

Впервые свое видение относительно будущего украинской армии премьер Шмыгаль озвучил в сентябре 2022 года. Тогда он заявил, что все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, а также должны проходить соответствующие курсы.

Также он отметил, что война показала, что мужчины в определенном возрасте должны проходить просто подготовительные курсы 2-3 месяца, а в течение жизни, каждые 10 лет с определенным интервалом проходить такие 2-3-месячные учебные курсы.