В сельском хозяйстве и здравоохранении Евросоюза снова вспыхнули споры о генетически модифицированных продуктах. Поводом стало представленное в среду Европейской комиссией предложение о разрешении и регулировании новых методов генной инженерии растений. Они уже стали широко известны под аббревиатурой NGT, что означает "новые геномные техники".
По мнению Брюсселя, эти инновации позволят выращивать культуры более устойчивые к изменению климата и паразитам. Это, в свою очередь должно повысить продовольственную безопасность. С Еврокомиссией согласился глава организации производителей семян Euroseeds Гарлих фон Эссен:
В основе этих новых методов генной инженерии растений лежит управляемая мутация существующих ДНК без добавления генов извне. Еврокомиссия подчеркивает, что это нововведение может, например, вдвое сократить использование пестицидов. Но глава европейского отделения экологической организации Friends of the Earth Europe Мюте Шимпф считает недопустимым любое вмешательство в генофонды живой природы:
На эту тему разворачивается общественная дискуссия. Вскоре Европейский парламент и страны-члены ЕС и должны будут высказать свое мнение об этих новых правилах и технологиях.
Тем временем, организации защитников окружающей среды также критикуют новые требования Еврокомиссии к маркировке продуктов растительного происхождения, заявляя, что этикетки на упаковке, в которой они продаются, стали менее понятными для потребителей и производителей.