Три года назад в Украине стартовала реформа строительной отрасли, в результате чего была отменена Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Почему сейчас профильный министр говорит о новой реформе и при чем здесь закон №5655, разбирались Vesti.ua.

ЕГЭССС оказалось мало

К трехлетию запуска Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС, укр. ЄДЕССБ) министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал новые преобразования. Напомним, ЕГЭССС была запущена в 2020-2021 годах вместо ликвидированной ГАСИ, которую министр характеризовал как насквозь коррупционную. Реформа сопровождалась цифровизацией и упрощением многих процедур для строительства, в частности разрешительных. Беготню "с бумажками" заменила регистрация в ЕГЭССС. "Прозрачное и быстрое строительство без взяток – уже реальность", – заявляли в Мининфраструктуры.

Уже 15 августа 2022 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ, укр. ДІАМ) – созданная вместо ГАСИ – сообщила о регистрации первого уведомления о начале строительных работ по упрощенной процедуре, на основании схемы намерений застройки.

"Крутая штука, – оценил работу ЕГЭССС министр юстиции Денис Малюська. – Корпус платных камер в Лукьяновском СИЗО мы вводили в эксплуатацию через "Дію", суперэффективно и без каких-либо офлайн-коммуникаций с чиновниками".

Игорь Фрис похвалил реформу и ЕГЭССС не как народный депутат, а как "специалист в области регистрации и права".

Все только начинается

По подсчетам Кубракова, в системе зарегистрировались и работают более 72 тысяч профессиональных пользователей (архитекторы, проектировщики, энергоаудиторы, сотрудники органов строительного контроля), реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составил 1,5 млрд грн в год; экономия для государства – 9,6 млрд грн; доступны 14 видов админуслуг через "Дію", которыми уже воспользовались более 100 тысяч человек.

Но 30 июня 2023 года тот же Александр Кубраков заявил: на очереди – новая реформа строительной отрасли: "Понимаем, только цифровых решений недостаточно для реформирования отрасли. Нужны системные рамочные решения. Именно поэтому наша команда совместно с Минцифры и USAID/UK и проектом "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" реализует масштабную реформу градостроения".

Опять №5655

Зачем новая реформа? За послевоенным восстановлением Украины будет пристально наблюдать весь мир, объяснил профильный министр, поэтому и разработана новая реформа. Важной частью реформы станет закон №5655, подчеркнул Александр Кубраков.

Заместитель Александра Кубракова Алексей Выскуб пояснил, что многие новации сейчас оформлены экспериментально в виде постановлений Кабмина, "закон должен был завершить эту сложную реформу – мы запустили бы полностью автоматизированный и прозрачный сертификат".

Четыре цифры стали магическими для всех, кто связан со строительной сферой, поскольку закон с таким номером был принят Верховной Радой 13 декабря 2022 года, но только 14 июня 2023 года направлен на подпись президенту Украины.

Подробнее о законе №5655 – читайте здесь.

Уже 15 июня Европарламент проголосовал резолюцию "Стабильное восстановление и интеграция Украины в евроатлантическое сообщество", в п. 17 документа предостерег от таких изменений законодательства, которые могут принести пользу определенным интересам за счет равных условий игры и прозрачности. Более того, резолюция призывает президента Украины не подписывать закон №5655, на что обратило внимание общественное движение "Честно".

Почему Европарламент опасается закона №5655? Заместитель председателя Архитектурной палаты, владелица архитектурно-строительного бюро Анна Кирий объяснила: Минрегион перетащил на себя часть надзорных функций ГИАГ, например, в части наказаний и штрафов участников рынка, а также допуска или недопуска (через систему сертификации) тех или иных лиц к рынку (уже на уровне Мининфраструктуры).

Сразу после принятия закона №5655 на сайте президента Украины появилась петиция о его ветировании, которая на данный момент собрала более 42 тысяч подписей и находится на рассмотрении. Авторы петиции считают: под видом либерализации разрешительных процедур в отрасли просто-напросто развязываются руки крупным застройщикам, которым не придется проходить проверки в органах местного самоуправления.

Представители общественных структур раздражены презентацией Кубракова на Лондонском саммите доноров Украины, где была презентована новая реформа, по сути, закон №5655 в более привлекательной упаковке.

"Зачем ехать в Лондон и вот это опять заводить, эти сектантские трели с презентацией? Кто-то очень сильно заигрывается, и после таких игр должны бы быть кадровые последствия", – возмущается одна из лидеров "Честно" Ирина Федорив.

Война отсталому

8 июня 2023 года Ассоциация городов Украины (АГУ) приветствовала отсутствие подписи президента под законом №5655. Ранее, в декабре 2022 года, мэр Киева и председатель АГУ Виталий Кличко призывал Владимира Зеленского наложить на закон вето. Его поддержали некоторые другие мэры, в частности Андрей Садовой (Львов).

Поэтому не удивительно, что сейчас Кличко активизировал свои европейские контакты и свое влияние в политических кругах ЕС, чтобы в резолюции Европарламента от 15 июня появился пункт 17 о законе №5655. Соответствующую поправку внес депутат Европарламента Михаэль Галер, "давний друг Кличко", сообщает нардеп Марьяна Безуглая. Оппонируя ей и всем сторонникам скандального закона, народный депутат Дмитрий Разумков заявляет, что хотя закон необходим для вступления Украины в ЕС, монобольшинство, протягивая его, выступило на стороне застройщиков, "подставило президента, власть и государство".

Теперь все зависит от президента Украины. Советник Ассоциации городов Украины Иван Фурсенко полагает: поскольку 10-дневный срок для ветирования закона Владимиром Зеленским упущен, закон может быть введен в действие за подписью председателя Верховной Рады. "Пока этого не сделано, реформа ГАСИ зависла, и, слава богу, около 95% местного самоуправления резко против этого закона", – сказал он.

Сами себе контролеры

По словам эксперта, в законе №5655 прописана, по сути, самозамкнутая система, когда крупный застройщик сможет обращаться к частной структуре-приемщику строения для ввода его в эксплуатацию: "А местное самоуправление – "идите лесом". Мы уже видим, как архитектура подменила собой градопланирование. Понять, где и что мы будем строить, не можем, особенно с учетом заминированных и загрязненных земель. Принято решение о Национальной системе геопространственных данных, где все эти сведения должны быть сведены послойно, но система заполнена точечно и локально. Ожидаю, что в результате всего этого, если закон будет введен в действие, усилится хаотичная застройка. Те скандалы, которые постоянно в Киеве и других городах, станут постоянными", – объяснил он.

Иван Фурсенко ожидает ухудшения качества застройки, несоблюдения европейских норм и правил: каждый второй дом в Киеве и в пригородах строит одна фирма, офисом владеет – другая, продает – третья. "Если что-то не так, покупателю невозможно найти крайнего", – подчеркивает он.

Балансирование контроля

Действительно, чаще всего ответственного за техническое состояние дома найти сложно, подтверждает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий. "Застройщики пытаются оптимизировать затраты, предпочитая менее качественные материалы или совсем подделку, – рассказал он. – Закон №5655, хотя и относится к нам формально, все же вызывает у меня вопрос в части отсутствия контроля на определенных участках процесса застройки. Потому что, например, если он будет введен в действие, застройщик, по сути, сам себе контролер. В результате новые дома, уже требующие ремонта лет через 10-15, будут стоять без ремонтов максимум 5-7 лет. Но и от той ситуации, которая сейчас находится на местном уровне, когда профильный департамент отказывает застройщику по смехотворным причинам, нужно уходить". Большинство претензий профессионального сообщества к №5655 сводится к тому, что их мнения не учли, и сейчас разрабатывается Градостроительный кодекс, в котором должны решаться такие вопросы. К примеру, Константин Салий предлагает кодексом запустить электронный депозитарий, куда вносить всех производителей стройматериалов для конкретного дома с сертификатами, правилами использования и гарантийными сроками.

В то же время эксперт обращает внимание: ГИАГ действительно позволила мелким частным застройщикам избежать коррупционных схем, "тем, кто говорит, что схемы остались, не верьте", но чрезмерное замыкание на застройщике и слишком большое доверие к нему приведут к новым "Элита-центрам", но уже в большом количестве и по всей Украине.