Президент Джо Байден встретился в понедельник с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава Белого дома подчеркнул тот факт, что Соединенные Штаты связывает с Великобританией «крепкая дружба».

Позднее президент с королем Великобритании Карлом III проблемы борьбы с климатическими изменениями, передает «Голос Америки».

Визит Байдена в Великобританию стал началом его поездки по трем странам, включая саммит НАТО в Литве, на котором союзники намерены продемонстрировать солидарность с Украиной и обсудить ее вступление в альянс.

Встреча президента с Сунаком стала пятой за последние месяцы, хотя это был первый визит Байдена в офис премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в качестве президента.

«Замечательно, что мы продолжаем наши беседы», – сказал Байдену Сунак в ходе встречи, местом которой стал сад на Даунинг-стрит.

«Наши отношения чрезвычайно прочны, – подчеркнул Байден. – У нас нет более близкого друга и союзника».

По завершении беседы с Сунаком Байден направился в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании, в ходе которой обсуждались меры по увеличению частных инвестиций в борьбу с климатическими изменениями.

«Президент с огромным уважением относится к приверженности короля (делу решения)... климатической проблемы», – заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, беседуя с журналистами в воскресенье на борту самолета Air Force One.

В повестке дня встречи Сунака и Байдена, прошедшей в преддверии открывающегося во вторник саммита НАТО в Литве, – война в Украине.

Перед началом турне Байден призвал проявлять осторожность в отношении кампании по вступлению Украины в НАТО.

«Я не думаю, что в НАТО существует единое мнение по поводу того, стоит ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в данный момент, в разгар войны», – сказал Байден в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

Его поездка началась через несколько дней после того, как президент одобрил отправку в Украину американских кассетных боеприпасов.

Такие боеприпасы запрещены более чем в 100 странах, включая Великобританию. Россия, Украина и США не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, применение и передачу.

Сунак заявил, что решение США далось Вашингтону нелегко и, по существу, было навязано действиями России.

КАак сообщил пресс-секретарь Сунака, премьер-министр Великобритании сказал Байдену, что каждая страна должна сама принимать решение о том, как использовать это оружие.

«Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению. Мы ничего не меняем в этом отношении, но очевидно, что каждая страна должна сама принимать решение», – пояснил пресс-секретарь Сунака, беседуя с журналистами.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщили, что провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили саммит НАТО, проходящий на этой неделе.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в отдельном заявлении сообщил, что собеседники также обсудили «прогресс в контрнаступлении Украины».

«У меня был продуктивный разговор с госсекретарем Блинкеном в преддверии Вильнюса, – написал Кулеба в «Твиттере». – Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности».