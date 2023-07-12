Лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. К ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.
Как передает УНИАН, о совместной декларации лидеров стран G7 о поддержке Украины объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он отметил, что лидеры согласились с тем, что "односторонние попытки изменить статус-кво силой или принуждением неприемлемы где-либо в мире".
В свою очередь, президент США Джо Байден сказал, что только что завершилось первое заседание Совета Украина-НАТО.
Также американский лидер подтвердил, что все союзники решили "устранить требования выполнения плана действий по членству для Украины и создать путь к членству в НАТО, когда Украина будет продолжать добиваться прогресса в воплощении необходимых реформ".
Байден добавил, что не дожидаясь завершения этого процесса, лидеры G7 берут долгосрочные обязательства по безопасности Украины. В частности, совместно с Зеленским были обсуждены гарантии, которые можно предоставить уже сейчас.
В связи с этим, президент США подчеркнул, что лидеры G7 начинают совместную декларацию поддержки Украины, в которой четко отмечается, что она будет долговременной.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что декларация поддержки Украины - это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа команды на уровне советников по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
Он отметил, что это важная победа Украины на пути в НАТО. По словам Ермака, декларация учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников.
Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.
Также декларацией предусмотрены меры на случай новой агрессии, которые включают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
Страны-гаранты также должны поддерживать Украину в привлечении РФ к ответственности за агрессию и осуществлять экономические и юридические шаги для наказания России и увеличения ее расходов на войну.
Речь идет о дальнейшем ужесточении санкций, замораживании активов, создании механизмов взыскания репараций и судебном преследовании виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.
Он напомнил, что сама декларация является рамочным документом, а впоследствии Украина будет заключать двусторонние соглашения по безопасности с отдельными странами-гарантами. Кроме того, документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности.
Руководитель ОП также отметил, что гарантии безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.
Гарантии безопасности для Украины
11 июля стало известно, что страны G7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности. Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не вступит в НАТО. Союзники Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ВСУ, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.