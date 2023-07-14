Людмила Лузан стала одной из самых титулованных украинских спортсменок на Европейских играх – 2023 в Кракове (Польша). Гребчиха завоевала золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров (вместе с Валерией Теретой), а также в каноэ-одиночке, на той же дистанции 500 м. Кроме того, Лузан завоевала серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Как известно, Лузан – неоднократная чемпионка мира, Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020. А накануне ей была вручена награда Национального олимпийского комитета Украины как лучшей спортсменке Украины июня 2023 года. После церемонии награждения она вспомнила самые яркие моменты Европейских игр, а также свой путь из гимнастики в греблю и жуткую боль из-за мозолей, когда порой просто не может держать весло на тренировке.

– Европейские игры – не Олимпийские. И все же… Как это было?

– Условия в Кракове были очень хорошие, мне понравилось, как все организовано, хорошая инфраструктура была. А что касается Олимпиады… Понимание того, что этот турнир проходит раз в четыре года, дает ощущение, будто это мини-Олимпийские игры. Поэтому, конечно, чувствуется масштаб этих состязаний и атмосфера – ловится кураж. Я еще до старта ловила ощущения, что хочется соревноваться. К тому же мы сейчас в очень хорошей форме, что и показала вода. Я к каждому турниру отношусь как к празднику. Хочется получить удовольствие от процесса, сделав все для Украины и победы. Поэтому с легкой душой выхожу на старт и делаю свою работу. А перед Евроиграми знала, что прошла хорошую подготовку и не сомневалась в себе.

– Первую медаль в Кракове вы завоевали в паре с молодой Валерией Теретой. Дуэт в новом составе – это заявка на Париж?

– Конечно. В этом году мы будем бороться за лицензию, которую будем завоевывать на чемпионате мира в августе, а потом уже планомерно и спокойно готовиться к старту главных соревнований четырехлетия.

– Эмоции после первой медали, наверное, трудно передать словами…

– Мы очень верили в эту победу, изо всех сил готовились, чтобы порадовать нашу Украину, наших защитников в такое непростое время. Мы очень надеемся, что наша победа принесет радость стране и приблизит основную победу – над врагом.

– Какова тактика была на ту дистанцию?

– Тактика была простая: хорошо сделать свою работу. Ведь мы были хорошо подготовлены, шли в своем темпе, а где-то метров за 200 начали “добавлять” на финише. И, к счастью, сделали это – мы победили.

– Дальше было второе золото. Для того чтобы не откладывать дело в долгий ящик, вы стартовали так мощно, что на 250 метрах дистанции уже имели полкорпуса преимущества. Таков был замысел – мощный старт и финиш?

– Да, мощный старт был в плане: делала свою работу, не обращала внимания на соперников, просто ехала. Добралась до отметки в 200 метров и поняла, что нужно делать хороший финиш. Все осуществила, как планировала. С большим удовольствием становилась на старт, знала, что это крайняя моя гонка здесь. Хотелось получить удовольствие от этой гонки, радость, сделать праздник.

– За день до этого, в Кракове, мы с вами говорили о том, что после двух предыдущих гонок была усталость. Как вы смогли преодолеть ее?

– Пришлось. На самом деле сил очень мало осталось, потому что все заезды мощные, невозможно расслабиться. Я собрала свою силу и волю в кулак, отдала все на эти 500 метров.

Хотелось, конечно, три золота выиграть, но… получилось, как получилось. Будем работать дальше, еще больше, еще усерднее.

– Знаю, что незадолго до Евроигр произошла трагедия в Умани, куда российский снаряд прилетел буквально в 300 метрах от дома, где проживали спортсмены во время всеукраинских соревнований…

– Это было действительно очень страшно, неожиданно… Мы спали, в один момент услышали страшной силы взрыв, окна затряслись, мы мгновенно вскочили, сначала немного не понимали, что случилось, но потом осознали, что это был прилет. И мы начали говорить международной федерации, что во время соревнований такое происходит, как можно допускать спортсменов стран-агрессоров? Мы сделали все возможное, но их все равно допустили. Впрочем, об этом все равно нужно говорить.

– На фоне всего этого ужаса как вообще проходила подготовка к Европейским играм?

– Подготовка последний месяц проходила в Польше, после того как мы вернулись с серии этапов Кубка мира, и это была уже нормальная полноценная подготовка, где можно было сосредоточиться на тренировочном процессе. Условия у нас были хорошие, спасибо полякам.

– Вы тренировались на том же водоеме в Кракове, где проходили Европейские игры?

– Нет, мы готовились на Олимпийской базе сборной Польши, возле Познани. Еще раз повторю: условия там были прекрасные, все хорошо. А с другой стороны… При всех тревогах, при всех прилетах и страхах лично мне гораздо лучше было бы тренироваться дома, в родном краю.

Если же возвращаться к чемпионату Украины двухмесячной давности, то действительно мы не ожидали, что такое может случиться. К тому же именно в это время решалась судьба допуска спортсменов стран-агрессоров Международной федерацией гребли. Мы, естественно, стали всем и буквально на каждом углу говорить о том, что у нас творится такой ужас, и атлетов РФ и РБ нельзя допускать к международным соревнованиям. К сожалению, международная федерация нас не услышала, приняла другое решение, и мы с этим уже ничего не можем поделать.

Другое дело, что именно на чемпионате мира россиян и белорусов не будет, их не допустят, и мы сможем спокойно квалифицироваться на Олимпиаду в Париж-2024. И мы все надеемся, что их не допустят и на сами Олимпийские игры. Иначе это будет настоящий абсурд и полная несправедливость.

– На чемпионате мира в каких дисциплинах будете выступать?

– Как я уже говорила, именно этот чемпионат будет очень важный, отборочный на Олимпийские игры, и здесь будет как никогда сложно. Даже на Олимпиаде не будет столь классного подбора спортсменов, как на нынешнем чемпионате мира. По сути, это будет самый важный старт сезона, поэтому готовимся к сложнейшему турниру. Я буду выступать на дистанции 500 метров в паре с Валерией Теретой и на 200-метровке в одиночке. Будем стараться. Я не люблю ничего обещать наперед, но буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы завоевать путевку в Париж.

– А личной 500-метровки, на которой вы выиграли в Кракове, на Олимпиаде в Париже не будет?

– Нет, это не олимпийская дистанция. Я на ней буду выступать на чемпионате мира, но на нынешнем ЧМ, при его статусе отборочного к Играм, думаю, эта дистанция у всех будет не на первом плане. Тем не менее, конечно, хочется повторить успех Евроигр в Кракове и на ЧМ. Любая золотая медаль чемпионата мира лишней уж точно не бывает.

– На 200-метровке на Евроиграх вы уступили сопернице из Польши сотые доли секунды. Кого еще можете назвать из своих основных соперниц?

– Очень сильные гребчихи в США – Невин Харрисон и в Канаде – Лоренс Венсан-Лапуант. Американка вообще действующая олимпийская чемпионка Токио-2020 на 200-метровке, канадка тогда завоевала серебро, а я – бронзу. Сейчас на Евроиграх польская спортсменка меня обогнала, но я не делаю из этого трагедии. Главное – делать правильные выводы, уметь анализировать поражения и выходить из них сильнее, чтобы побеждать в следующий раз.

– Появилась информация, что возобновляет карьеру ваша бывшая напарница Анастасия Четверикова. Вы рассматриваете возможность вновь сойтись с ней в паре?

– Нет, на данный момент это невозможно. Мы всю предсезонную подготовку провели в дуэте с Теретой, вместе тренировались, притирались друг к другу, наконец уже достигли первых совместных успехов. И возвращаться к прежнему составу двойки сейчас не имеет смысла. Да и неэтично будет по отношению к моей новой молодой напарнице Валерии.

Естественно, в дальнейшем все возможно, каждый год все меняется, и в следующем году может быть новый состав пары. Это зависит и от нас самих – спортсменок, и от видения тренерского штаба, как они оценят нашу готовность и способность к взаимопониманию.

– Давайте немного переключимся. Вы изначально, с детства, занимались спортивной гимнастикой. Как, и главное, почему в вашей жизни появилась гребля?

– Да, я изначально занималась спортивной гимнастикой, но в какой-то момент достигла максимума для себя в этом виде спорта. Я получила звание мастера спорта и больше перспектив там не было никаких. Дело в том, что у меня рост высокий, из-за этого я очень часто получала травмы. Достигала результата с большой болью. Поняла, что это не мое. И тут как-то брат ко мне подходит и говорит: “Приходи к нам на греблю. Попробуй новый вид – открылось женское каноэ, возможно, тебе понравится”. И рассказал, что девочка, которая тренировалась всего три месяца, уже едет на чемпионат Европы. И меня этот чемпионат Европы “зацепил”. Я ведь никогда не ездила на чемпионат Европы, а в гимнастике мой максимум был чемпионат Украины. Я понимала, что больше не могу. А здесь было очень интересно. Я пришла, села в лодку – и мне так все понравилось, было так классно. Я поняла: это действительно мое.

– Прям все так гладко пошло?

– Нет, конечно (смеется). Я даже не верила, что тренер так по-особенному ко мне отнесется. Но, с другой стороны, если сравнить с гимнастикой, то там я выделялась своим ростом, у меня не получалось много элементов, я не получала такого удовольствия, чувствовала, что я не там, не на своем месте. А здесь тренер сразу сказал: “Приходи, будем ездить на сборы, будешь чемпионкой – все у тебя получится”. И он так говорил, что я ему поверила.

Я считаю, что гимнастика серьезно мне помогла, потому что она всесторонне развивает – физическая подготовка у меня была максимально хорошая, как и растяжка. Мне кажется, что после гимнастики можно уходить в любой вид спорта и действительно демонстрировать там результаты. Потому что гимнасты полностью готовые атлеты.

– Первый успех, после которого поняли, что тренер действительно говорит всерьез…

– Думаю, это чемпионат Европы среди юниоров. Я тогда стала чемпионкой и вообще не верила, что это происходит со мной. Помню, я была самой молодой участницей, мне казалось, что все будут сильные. Я точно не верила, что выиграю. И тогда все звезды сошлись. Погода была не лучшая. Были сильные волны, у многих из-за этого лодки перевернулись. Но мне это не помешало. Тогда я поняла, что люблю стихию, что мне никакая погода не страшна, что она мне точно не помешает сделать свое дело. Так я стала чемпионкой. К этому шла два года. Думаю, что эта победа была яркой точкой моего пути, который я прошла на багаже гимнастики. Я ведь там не ощущала того счастья, которое начала получать в гребле. Когда я выиграла, тогда уже понимала, что я заслужила это тем, какой путь прошла в гимнастике.

Также для меня особенной была юношеская Олимпиада, ведь это начало моей карьеры. Уже тогда я понимала, что это Олимпийские игры. Конечно, не такого масштаба, но я очень мечтала об этом. Для того чтобы выступить в Нанкине, мне нужно было взять лицензию на чемпионате мира, а потом в следующем году выиграть чемпионат Украины. Я очень радовалась, что там нахожусь. Уже тогда понимала, что это ступень к моей предстоящей взрослой Олимпиаде. Я видела, что все складывается, получала только удовольствие. Взяла там серебро. Разумеется, мечтала там выиграть, но тогда же себе пообещала: “Серебро – это хорошо, но на следующей Олимпиаде я возьму золото”. Золото в Токио не взяла, но теперь меня ждет следующая Олимпиада в Париже.

– Вы в начале 2020 года, еще до своих первых побед на чемпионатах мира и Европы и олимпийских медалей, поделились в соцсетях с фанатами своими страшными мозолями на руках – результатами ежедневных изнуряющих тренировок… – Фото моих ладоней, действительно, показывает то, что есть две стороны медали. Я это прохожу на каждых тренировочных сборах. После перерыва первую неделю нужно терпеть эти мозоли. Я смирилась с этой болью. Бывает, выхожу на воду и не могу держать весло. Но проходит несколько метров – и я уже привыкаю к ​​этому. Всегда тренируюсь, никогда не думаю о том, что мне это мешает. Я всегда иду на тренировку, никогда не пропускаю ее из-за этих мозолей. Знаю, что эта боль пройдет. А победа достойна, мне кажется, любой боли.

Когда ты стоишь на пьедестале с медалью, то волнений нет. Тогда ты понимаешь, что сделал все возможное, что у тебя получилось.

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Я не стал спрашивать нашу титулованную спортсменку о планах на Париж-2024. Вопрос, как говорится, риторический. Многократной чемпионке мира и Европы нужно приложить максимум усилий в Дуйсбурге (Германия), на ближайшем чемпионате мира (23-27 августа), чтобы добыть лицензию в Париж, а уже через год… Пожелаем Людмиле удачи! И, конечно же, исполнения самой заветной мечты в жизни каждого спортсмена.

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