14 июля Верховная рада проголосовала за соответствующий законопроект №9431, согласно которому изменяются даты некоторых праздничных дней. Рождество теперь будут праздновать 25 декабря, День украинской государственности 15 июля (был 28 июля), а День защитников и защитниц Украины 1 октября (был с 14 октября).

Об этом сообщает член фракции "Европейская Солидарность", нардеп Алексей Гончаренко, передает Delo.ua.

"Мы постепенно к этому шли последние годы и теперь окончательно решение принято. На самом деле правильное решение", - написал он.

Гончаренко добавил, что все нововведения начнут действовать с 1 сентября. То есть, День Украинской государственности отпразднуют в этом году еще 28 июля, а в следующем - уже 15 июля. День защитников и защитниц уже в этом году будет отмечаться 1 октября.

Он также пояснил, что перенос Дня Украинской Государственности в законе мотивируется тем, что 15 июля чествуется память князя киевского Владимира Великого. Поэтому в этот день будут также отмечать и День Украинской Государственности. А так как ПЦУ переходит на новый календарь, теперь Покров будет праздноваться 1 октября. Потому и День защитников и защитниц будем праздновать 1 октября.

Напомним, еще в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду безотлагательный законопроект №9431, предусматривающий отмену празднования Рождества 7 января и изменяющий даты еще двух праздников.