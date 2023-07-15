Минэкономики разработало проект правительственного постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.

Как передает "Экономическая правда", соответствующий проект вынесен на обсуждение на сайте министерства.

Необходимость повышения цен объясняется:

изменениями, произошедшими в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.),

изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В проекте предложено повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков:

на водку и ликеро-водочные изделия повысить - на 13%,

на виски, ром и джин - на 25%,

на коньяк (бренди) - на 11-12%.

на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина - на 62%;

на сидр, перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта, - на 61-71%;

на вина игристые и газированные винные напитки - на 28%.

на винодельческую продукцию (кроме сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта) в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box - будет определяться как производная от утвержденной минимальной цены на соответствующую продукцию в стеклянной таре с коэффициентом 0,85.

Отмечается, что размер минимальных цен рассчитывался по планируемым показателям 2023 года, определенным по отчетным данным участников рынка.

Напоминаем:

Действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки (кроме игристых вин и газированных винных напитков) был введен в сентябре 2018 года (постановление КМУ от 05.09.2018 № 748).

Минимальные цены на игристые вина и газированные винные напитки были повышены в 2021 году (постановление КМУ от 13.01.2021 № 17).

К слову, в феврале 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9032, согласно которому предлагается внести в список подакцизных товаров минеральные и газированные воды, в которые добавлен сахар или подсластители. Пока что закон находится без движения.