" В ходе несения службы пограничники Измаильского отряда в Старостамбульском устье реки Дунай, неподалеку от города Вилково, остановили для проверки лодку с двумя лицами. В результате осмотра плавсредства охранники границы обнаружили в нем белугу, занесенную в Красную книгу. К сожалению, спасти рыбу, которая имела явные признаки убоя, не удалось. Кроме самой белуги весом почти 110 кг, у рыбы было около 14 кг черной икры. Белуга, браконьерская лодка и орудия лова изъяты установленным порядком до решения суда ", - говорится в сообщении.