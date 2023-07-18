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Сьогодні, 12:00

14 кг ікри: на Дунаї браконьєри вбили величезну білугу

Категорія: Новини / Події

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Сообщение по признакам преступления направлено в полицию

В Одесской области на реке Дунай пограничники задержали двух мужчин, которые везли в лодке белугу, внесенную в Красную книгу.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

"В ходе несения службы пограничники Измаильского отряда в Старостамбульском устье реки Дунай, неподалеку от города Вилково, остановили для проверки лодку с двумя лицами. В результате осмотра плавсредства охранники границы обнаружили в нем белугу, занесенную в Красную книгу. К сожалению, спасти рыбу, которая имела явные признаки убоя, не удалось. Кроме самой белуги весом почти 110 кг, у рыбы было около 14 кг черной икры. Белуга, браконьерская лодка и орудия лова изъяты установленным порядком до решения суда", - говорится в сообщении.

Уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 ("Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом") УК Украины, пограничники направили в полицию.


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