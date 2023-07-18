Европейский Союз совместно с ООН и Турцией работает над возвращением "зерновой сделки" с Россией, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе, передает DW.

"Наше первоочередное намерение - заставить Россию пересмотреть ее решение о выходе из этой договоренности, - сказал он. - Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность сотен миллионов людей".

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не намерен вступать в переговоры с Россией и что ему не поступало прямых предложений от лидеров этой страны. Москва сообщит свою позицию ООН и Турции, руководство которых будет вести с ней переговоры о возобновлении договоренностей, а затем передаст ЕС запросы РФ, указал он.

По его словам, Евросоюз готов обговорить с ООН ее предложения о потенциальных дальнейших шагах.

"Мы открыты для обсуждения любых возможных непреднамеренных последствий наших санкций по этим вопросам. А будет ли это означать изменение нашей политики, решать государствам-членам ЕС. Мы готовы прислушаться к ООН и провести внутреннюю дискуссию", - заявил брюссельский чиновник.

Он также заверил, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы обеспечить вывоз зерна из Украины по европейским "линиям солидарности". "Однако полностью решить эту проблему, созданную Путиным, мы не сможем", - констатировал собеседник DW.

Брюссель пообещал активно расширять маршруты этих транспортных путей, по которым в принципе вывозится больше украинского зерна, чем по морю.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 20 июля в Брюсселе последствия российского выхода из Черноморской зерновой инициативы. Они также обговорят обязательства ЕС перед Украиной в области безопасности и составные дальнейшей поддержки как военного, так и невоенного характера. Еще одной темой Совета ЕС по иностранным делам станет "формула мира" Владимира Зеленского и продвижение этой инициативы, в том числе в преддверии будущего Саммита мира.