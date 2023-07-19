1:33 - 12-го июля, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла и в день Касперовской иконы Божией Матери, богослужение в одесском Свято-Успенском кафедральном соборе, где хранится чудотворная икона-защитница нашего края, возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, которому сослужили викарные архиереи архиепископ Южненский Диодор и архиепископ Арцизский Виктор, а также многочисленное духовенство города.

3:46 - В праздник иконы Божией Матери «Тихвинская», 8-9-го июля, в Свято-Покровском скиту Одесской епархии, летний храм которого освящен в честь Тихвинского чудотворного образа Богородицы, тысячи верующих собрались на совместную молитву. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в епархии организовали паломничество в скит.

7:00 - 9-го июля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, архиепископа Унгенского и Ниспоренского Петра (Православная Церковь Молдовы), архиепископа Городницкого Александра, архиепископа Обуховского Ионы, архиепископа Фастовского Дамиана, архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия, архиепископа Хмельницкого и Староконстантиновского Виктора, епископа Скадовского Вениамина совершил в Свято-Покровском скиту Великое освящение храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

8:43 - По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела протоиерей Максимиан Погореловский и архидиакон Андрей Пальчук после богослужения в Свято-Покровском скиту поехали в Винницу, где сейчас в больнице находится протоиерей Илия Манита, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины. Как мы сообщали, отец Илия получил многочисленные ранения, доставляя очередной гуманитарный груз от епархии нашим воинам на передовую. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ОТЦУ ИЛИИ номер карты Благотворительного фонда для физических лиц-клиентов Privat Bank и Mono Bank: 5169330521251063 физические лица других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA 56 305299 00000 26001044912781(карта 5169330521251063) У ПІВДН ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 Номер карты матушки Татианы Маниты: 5457 0822 7150 1046 (МАНІТА ТЕТЯНА ІВАНІВНА)

11:27 - В Одесской духовной семинарии продолжается прием документов на дневное и заочное отделения. ОДС готовит священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Прием документов проходит с 15-го июня по 15-е августа. Приемная комиссия семинарии работает по адресу: переулок Монастырский, 4. Приемная комиссия регентского, иконописного и золотошвейного отделений находится по адресу: улица Успенская, 4. Детальная информация о вступительной кампании в Одесскую духовную семинарию в 2023-м году размещена на сайте семинарии и на ее ютуб-канале.