Возвращение в Украину командиров защитников "Азовстали" из Турции, где они находились после освобождения российского плена, стало договоренностью между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Более того, никаких дополнительных требований по этому возвращению президент Турции не выдвигал. Как передает УНИАН, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

"Что касается "азовцев", действительно, президент Зеленский обратился к президенту Эрдогану. И потом он подтверждал, что после обращения президента Зеленского они договорились о том, что именно сейчас возможно, чтобы наши герои, командиры вернулись в Украину. Так договорились два президента. Никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось", - сказал он.

По словам Ермака, он общался с командирами "Азова" практически еженедельно и обещал им, что только будет такая возможность, вопрос их возвращения будет адресован Реджепу Эрдогану, что и произошло во время недавнего визита Владимира Зеленского.

"Безусловно, они там в нормальных условиях находились, имели возможность подлечиться. Я хотел бы поблагодарить наших турецких партнеров, друзей за то, что они и безопасность их обеспечили, и так далее. Но пришло время. И для них, безусловно, было трудно оставаться там, понимая, что именно сейчас происходит в Украине. Война еще не закончилась, и для них, для людей, которые защищали Азовсталь, это было психологически очень тяжело", - сказал он.

Также Ермак оценил, каким образом это возвращение повлияет на проведение в будущем обменов военнопленными и на возвращение гражданских лиц из России. Он отметил, что сегодня нет никаких четких договоренностей с врагом. Именно поэтому приходится привлекать к этому процессу другие страны. "Даже до возвращения говорить так однозначно, как люди начали писать в социальных сетях, что это повлияет, извините. У нас был период, когда мы возвращали каждую неделю, потом была большая пауза. Это сегодня работает, к сожалению, очень-очень непросто. Даже если есть какая-то договоренность, ты до последнего не понимаешь, произойдет это или не произойдет", - сказал он. Освобождение командиров-"азовцев" - главное

Легендарные командиры, защищавшие завод "Азовсталь" в Мариуполе, находились в Турции под протекцией президента Эрдогана. Там они оказались в сентябре 2022 года после обмена с РФ.

Предполагалось, что в Турции они будут находиться до конца войны, однако Эрдоган дал добро на возвращение, не сообщив Кремль. Уже 8 июля защитники "Азовстали" вернулись в Украину.