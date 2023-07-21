Европейские политики говорят о возможности помощи Украине собственными вооруженными силами. Министр обороны Украины Резников предлагает менять Конституцию для законодательного урегулирования вопроса иностранных военных баз. Фокус разбирался, в каком случае в Украине могут появиться войска союзников и что для этого нужно. Министр обороны Алексей Резников предложил внести изменения в Конституцию Украины и предоставить разрешение на размещение в стране иностранных военных баз. Речь идет о статье 17, которая прямо запрещает расположение таких баз. Такие изменения необходимы с точки зрения будущей интеграции в НАТО. "Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или как-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", — написал Резников в колонке для Liga.net.

Долгий путь: как легализовать военные базы иностранцев в Украине

Инициатива министра дельная, но ее следует рассматривать в проекции на краткосрочную перспективу. Та же Конституция запрещает вносить изменения в Основной закон в условиях военного или чрезвычайного положения в Украине. Кроме того, вносить изменения в раздел Конституции "Общие принципы" (именно к нему относится статья 17 — Фокус) нужно по так называемому "длинному пути" — после получения заключения Конституционного суда, законопроект с изменениями должна принять Верховная Рада 2/3 от конституционного состава (не менее 300 голосов). После этого решение должен утвердить всеукраинский референдум, который назначается президентом.

Конституцию Украины снова придется менять для гармонизации пути в НАТО

В октябре 2023 года должны были состояться очередные парламентские выборы, которые, разумеется, не состоятся из-за продления военного положения в стране. Только после отмены военного положения появятся юридические предпосылки для внесения изменений в Конституцию и проведения выборов народных депутатов. Поэтому принимать изменения, о которых сейчас говорит министр Резников, будет уже парламент нового созыва. Каким он будет и будут ли у него в приоритете иностранные формирования на территории Украины, конечно, пока сложно прогнозировать.

Без изменения Конституции: можно ли разместить иностранные войска в Украине

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук напоминает, что на территории Украины уже находилась иностранная военная база в обход Основного закона. На момент принятия Конституции в 1996 году в Крыму базировался Черноморский флот РФ, а чтобы юридически урегулировать этот вопрос, в документ был включен пункт переходных положений.

Черноморский флот РФ имел в Конституции Украины свое исключение, как для иностранной военной базы

Эта норма позволяла временное пребывание на территории Украины иностранных военных формирований — на условиях аренды и в порядке международных договоров. Ее отменили только в 2019 году, таким образом убрав юридическую основу для пребывания российских военных в Крыму. Однако и лишили себя потенциальной возможности размещения военных баз международных партнеров.

Боеголовки в Украине: что нужно менять для НАТО

Павел Лакийчук рассказал Фокусу, что в отечественном законодательстве есть много преград, созданных ранее. Например, та же концепция нейтрального внеблокового статуса Украины, от которой избавились относительно недавно, навязывалась именно из Москвы .

"Если мы думаем о членстве в НАТО, то нужно менять законодательную базу, нужно делать изменения. Сейчас, ведь если бы мы даже этого захотели — разместить базу или пригласить миротворческие силы — юридически не можем сделать", — говорит эксперт Фокусу.

По его словам, после победы в войне, в случае, если Россия останется в такой же форме, как сейчас, надо поднимать вопрос ядерного сдерживания для Украины. То есть, о программе НАТО Nuclear Sharing, то есть "Ядерный обмен". Эта программа позволяет предоставлять странам, не имеющим своего ядерного вооружения, боеголовки на хранение.

Громкая поддержка: какие страны заявили о возможном размещении формирований в Украине

На днях французский военный аналитик Жан-Доминик Мерше сообщил, что, по его информации, Польша и страны Балтии могут создать многонациональную дивизию, которая может в будущем помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Отметим, что ранее президент Польши Анджей Дуда не исключал такой возможности, но только после окончания войны в Украине и в случае, если такое решение примет НАТО.

К слову, власти Польши сами уже несколько лет просят увеличить американский военный контингент на своей территории. Разговоры о предоставлении Украине иностранных военных контингентов ведутся уже некоторое время. В начале июня 2023 года, незадолго до Вильнюсского саммита НАТО, бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен предположил, что отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск .

"Известно, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", — рассказывал он в интервью The Guardian.

Временное размещение: может ли Верховная Рада пригласить иностранный военный контингент?

Пребывание военных формирований на территории Украины регламентируется решением Верховной Рады. Именно с ее разрешения определяется, в каком количестве, с какой целью, с каким вооружением иностранные военнослужащие находятся на территории страны. Такая процедура применялась для организации и проведения ежегодных международных военных учений в Украине. Теоретически, пользуясь этой нормой, иностранных военных можно пригласить в Украину в случае такой необходимости.

"Верховная Рада может дать разрешение на временное пребывание на территории Украины военных контингентов, как это делалось во время учений", — говоритвоенный эксперт Олег Жданов.

До начала полномасштабного вторжения РФ, Украина ежегодно проводила военные учения с международными партнерами

Еще одним вариантом введения в Украину иностранных военных контингентов Жданов называет объявление в стране состояния войны и дальнейшая просьба прямой военной поддержки у других государств.

По словам Лакийчука, в политическом смысле сейчас вряд ли найдется какая-то страна, которая согласится сейчас отправить своих военных в Украину.

Для примера можно вспомнить об обращении Верховной Рады относительно военного миротворческого контингента. Еще 3 марта 2022 года парламент призвал ООН ввести на территорию страны миротворческие силы. Однако этого не произошло, Совет безопасности ООН даже не рассматривал этот вопрос из-за злоупотребления правом вето от РФ.

Ради "спокойствия" Путина: почему НАТО избегает конфронтации с РФ

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Сергей Рахманин объясняет Фокусу, что разрешение на пребывание на территории страны военнослужащим других стран предоставляется после их запроса, а не после просьбы Украины.

"В вопросе разрешения на пребывание на территории Украины, инициатором является именно такая страна, которая хочет отправить своих военных. На время войны в Украине военные учения не проводятся. Да и о каких иностранных контингентах можно говорить, если почти каждая страна НАТО, как мантру, повторяет, что главной задачей сейчас является не допустить возможного прямого столкновения с РФ", — говоритнародный депутат.

В подтверждение этих слов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину, но без того, чтобы американские солдаты воевали бы с российскими.

Рахманин отметил, что в его комитет не обращались с какими-либо вопросами о внесении изменений в Конституцию или возможности пребывания на территории Украины иностранных военных контингентов. Он предполагает, что инициатива Резникова является лишь собственным мнением, а не инициативой власти.