Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Сьогодні, 10:00
Сообщить о ошибке
0
Сьогодні, 10:00
СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ СОБОР ОДЕСИ 23.07.2023
Категорія:
Новини
/
Видео
Автор:
Одесская епархия.
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Ключове слово:
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
Рождественская Божественная Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Одессы
Всю ночь и день тысячи верующих шли в Спасо-Преображенский собор поклониться мощам святого великомученика Пантелеимона (фото)
Российская ракетная атака на Одессу: поврежден Спасо-Преображенский собор
Історія циклічна - Собор: життя, смерть, воскресіння
Божественная Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
24-07-2023
Легендарна поштова марка про "русскій воєнний корабль" здобула "філателістичний Оскар"
24-07-2023
Київ закликав світову спільноту до «глобальної відповіді на продовольчий тероризм»
24-07-2023
ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова
24-07-2023
Держгеокадастр виявив 493 сільськогосподарські ділянки у незаконному володінні іноземців
24-07-2023
Експорт електроенергії до Словаччини не відбувся першого дня після його відновлення
24-07-2023
СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ СОБОР ОДЕСИ 23.07.2023
23-07-2023
Розпечена планета
23-07-2023
Україна відновить експорт електроенергії до Словаччини після перерви
23-07-2023
Ryanair відновить польоти в Україну до кінця 2023 року
23-07-2023
Ватикан: деталі миротворчої місії Дзуппі у США
23-07-2023
Російська ракетна атака на Одесу: пошкоджено Спасо-Преображенський собор
23-07-2023
Українці не хочуть платити податки через низькі доходи та сумнівні державні видатки – опитування
22-07-2023
День пам'яті преподобного Гавриїла Афонського у Свято-Іллінському монастирі
Кто
online
Гостей: 28
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2022 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2022