Об этом сообщило Министерство культуры Украины, передает Hromadske.
В министерстве отметили, что ожидают активных действий по сохранению и восстановлению украинского культурного наследия, а также призвали исключить россию из состава стран-участниц Организации.
Напомним, после ракетных обстрелов Одессы российскими войсками в Минкульте заявили о повреждении 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.
Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявило, что «глубоко встревожено и решительно осуждает дерзкую атаку, совершенную российскими войсками». Гендиректор учреждения Одри Азуле добавила, что это эскалация насилия против культурного наследия Украины.
Управление ООН по координации гуманитарных дел в Украине осудило удары по Одессе, но не отметило, что это сделала россия, выпустив по городу ракеты.
Напомним, что российские войска совершили ракетную атаку на Одесскую область в ночь на 23 июля, использовав 19 ракет пяти типов. ВСУ уничтожили 9 воздушных целей. Известно об одном погибшем гражданском. По данным Офиса президента, пострадал 21 человек, в том числе четверо детей.
Российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы. Также в результате атаки получил серьезные повреждения Свято-Преображенский собор, разрушены 6 жилых домов, в том числе многоквартирные. Повреждены десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.