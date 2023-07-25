В ближайшие дни в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия после российских обстрелов.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины, передает Hromadske.

В министерстве отметили, что ожидают активных действий по сохранению и восстановлению украинского культурного наследия, а также призвали исключить россию из состава стран-участниц Организации.

«В [ЮНЕСКО] подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам, их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению. Однако у россии до сих пор есть членство в ЮНЕСКО», — говорится в сообщении Минкульта.

Напомним, после ракетных обстрелов Одессы российскими войсками в Минкульте заявили о повреждении 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.

Последствия российской атаки на Одессу, 23 июля 2023 года. Фото: Константин и Влада Либеровы

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявило, что «глубоко встревожено и решительно осуждает дерзкую атаку, совершенную российскими войсками». Гендиректор учреждения Одри Азуле добавила, что это эскалация насилия против культурного наследия Украины.

«ЮНЕСКО будет продолжать сотрудничать с менеджерами объектов Всемирного наследия, местными и национальными властями для определения неотложных потребностей в помощи», — указали в организации.

Управление ООН по координации гуманитарных дел в Украине осудило удары по Одессе, но не отметило, что это сделала россия, выпустив по городу ракеты.

Напомним, что российские войска совершили ракетную атаку на Одесскую область в ночь на 23 июля, использовав 19 ракет пяти типов. ВСУ уничтожили 9 воздушных целей. Известно об одном погибшем гражданском. По данным Офиса президента, пострадал 21 человек, в том числе четверо детей.

Российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы. Также в результате атаки получил серьезные повреждения Свято-Преображенский собор, разрушены 6 жилых домов, в том числе многоквартирные. Повреждены десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.