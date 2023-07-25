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Сьогодні, 20:00

Проект Мінцифри IT Generation епічно провалився: за рік менш як 8% випускників знайшли роботу

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Образовательный проект IT Generation, который Минцифра запустила летом прошлого года, завершен, успешно прошли обучение 1877 студентов, из которых только 150 нашли работу. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

IT Generation является проектом Минцифры в партнерстве с Binance и Lviv IT Cluster.

В общей сложности 1877 студентов успешно завершили обучение. Среди избранных студентами направлений наиболее популярными были FrontEnd, QA, UI/UX Design и Python. Только 150 выпускников смогло трудоустроиться в украинские и международные ІТ-компании.

“Чаще всего студенты проекта находили работу по направлению Project (Product) Management, HR и jаvascript”, — рассказывают в министерстве.

Кроме того, больше всего трудоустроенных студентов среди выпускников школ GOIT (20,6%), Source IT (19%) и A-Level (15,7%).

Главной целью проекта было дать возможность украинцам освоить новые профессии в IT-сфере.

В Минцифры добавляют, что студенты, которые еще не нашли работу, продолжают поиски под менторством ІТ-школ.


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