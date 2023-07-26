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Учора, 12:00

Одеса оцінює збитки від російських ударів

Категорія: Новини / Видео

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Разбор завалов и опись пострадавших памятников архитектуры: специалисты фиксируют масштабы разрушений в результате крупнейшего удара по центру Одессы.

В Одессе оценивают масштабы разрушений после серии российских ракетных ударов и налётов беспилотников, в то время как жители города и коммунальные службы убирают обломки и разбирают оставшиеся завалы. Ожидается прибытие делегации ЮНЕСКО, которая должна зафиксировать повреждения на памятниках архитектуры. 

По данным, которые приводит мэрия, в охранной зоне пострадали 28 строений, признанных частью Всемирного наследия. Самые значительные потери - на улице Гоголя. Специалисты готовят план аварийных работ.

Россия называла удары по целям в Одессе и Одесской области возмездием за взрыв на Крымском мосту. С 18 июля город неоднократно подвергался атакам дронов, за которыми следовали ракетные удары. В Москве заявляли, что целью обстрелов были военные объекты.

Помимо памятников архитектуры в городе пострадали жилые дома, ангары с зерном. Власти Украины обвиняют российских военных в целенаправленном уничтожении инфраструктуры для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Во вторник Великобритания заявила, что Россия заминировала подходы к украинским портам и готова полностью блокировать транспортное сообщение в Черном море.




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