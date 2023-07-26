Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Самая мощная магнитная буря июля

Сегодня, 26 июля 2023 года, ожидается самая мощная магнитная буря в этом месяце, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов (пик мощности ожидается в вечернее время).

Чего ожидать от этой магнитной бури?

Сегодня, особенно ближе к ночи, мы можем испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

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