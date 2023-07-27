За последние 9 дней российских атак враг повредил и частично уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает "Экономическая правда".
Кубраков и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили препятствование Россией свободному судоходству в Черном море.
Он добавил, что только за последние 9 дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.
Также враг ограничивает судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии и фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины.
Напоминаем:
Ночью Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.
В результате обстрела Россией украинского дунайского порта Рени в ночь на понедельник получило незначительные повреждения румынское судно.