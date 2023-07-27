Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой на Чемпионате мира по фехтованию в Милане. Об этом сообщает Tribuna.ua.
Харлан обыграла соперницу из России Анну Смирнову со счетом 15:7 и отказалась пожать ей руку в конце поединка. Согласно регламенту, после окончания боя саблистки должны дождаться решения арбитра, а затем пожать друг другу руки. Но после того, как Смирнова подошла к Харлан для рукопожатия, украинская спортсменка не захотела жать именно руку россиянки, а, выставив шпагу перед соперницей, предложила ей вместо этого "стукнуться" ими.
Победу в следующем раунде, в который Харлан вышла после боя с россиянкой, присудили фехтовальщице из Болгарии Йоане Илиевой, поединок с которой стоял следующим в таблице.
По словам президента федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева, украинская сторона опротестует решение о дисквалификации Харлан.
Поддержку поступку Харлан выразили украинские спортивные клубы и чиновники. Так, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в своем фейсбуке написал: "Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная победа страны и твоя совсем скоро!".
Ранее стало известно о том, что Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в которых атлеты из Беларуси и России принимают участие под нейтральным флагом. В своем предыдущем приказе министерство полностью запрещало участие в соревнованиях, если в них принимают участие белорусские и российские спортсмены. Это решение украинского правительства осудил Международный олимпийский комитет.
Новый приказ уточняет, что украинским спортсменам запрещается выступать лишь на тех соревнованиях, где спортсмены из Беларуси и России принимают участие под своими национальными флагами, с использованием национальной символики, а также если они своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к Беларуси или России.
Международные федерации из-за полномасштабного вторжения России в Украину запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Некоторые российские спортсмены из-за этого начали менять свое спортивное гражданство.