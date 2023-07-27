Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой на Чемпионате мира по фехтованию в Милане. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Харлан обыграла соперницу из России Анну Смирнову со счетом 15:7 и отказалась пожать ей руку в конце поединка. Согласно регламенту, после окончания боя саблистки должны дождаться решения арбитра, а затем пожать друг другу руки. Но после того, как Смирнова подошла к Харлан для рукопожатия, украинская спортсменка не захотела жать именно руку россиянки, а, выставив шпагу перед соперницей, предложила ей вместо этого "стукнуться" ими.

Российская фехтовальщица прождала оппонентку около часа, но Харлан так и не пришла на корт. После этого Международная федерация фехтования приняла решение о дисквалификации украинской спортсменки.

Победу в следующем раунде, в который Харлан вышла после боя с россиянкой, присудили фехтовальщице из Болгарии Йоане Илиевой, поединок с которой стоял следующим в таблице.

По словам президента федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева, украинская сторона опротестует решение о дисквалификации Харлан.

"Готовим протест, будем оспаривать. Но речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. Судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались подковерные игры", - отметил он, добавив, что дисквалификация появилась после объявления следующей соперницы и назначения судьи для следующего боя.

Поддержку поступку Харлан выразили украинские спортивные клубы и чиновники. Так, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в своем фейсбуке написал: "Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная победа страны и твоя совсем скоро!".

Помимо Харлан, еще несколько украинских спортсменов отказывались от традиционных рукопожатий с соперниками из России и Беларуси. Так, 10 июля после победы в одном из матчей теннисного турнира Уимблдон украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку своей оппонентке из Беларуси Виктории Азаренко.

заявила на пресс-конференции после матча Свитолина. "Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Беларуси. Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным", –на пресс-конференции после матча Свитолина.

Ранее стало известно о том, что Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в которых атлеты из Беларуси и России принимают участие под нейтральным флагом. В своем предыдущем приказе министерство полностью запрещало участие в соревнованиях, если в них принимают участие белорусские и российские спортсмены. Это решение украинского правительства осудил Международный олимпийский комитет.

Новый приказ уточняет, что украинским спортсменам запрещается выступать лишь на тех соревнованиях, где спортсмены из Беларуси и России принимают участие под своими национальными флагами, с использованием национальной символики, а также если они своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к Беларуси или России.

Международные федерации из-за полномасштабного вторжения России в Украину запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Некоторые российские спортсмены из-за этого начали менять свое спортивное гражданство.

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