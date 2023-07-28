Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает новые даты трех праздничных дней - Рождества Христова, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Речь идет о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (рег. №9431). Он возвращен с подписью от Президента Украины 28 июля.

Детали

Законом предусматривается изменение дат праздничных дней, а именно:

25 декабря - Рождество Христово (вместо 7 января);

15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля);

1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

Им устанавливается выходной 25 декабря.

В пояснительной записке к документу указано, что украинскому народу длительное время навязывалась российская идеология почти во всех сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января. Рождество Христово – это большой христианский праздник, который является неотъемлемой частью нашей украинской культуры. Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января.

Изменение даты празднования Рождества Христова обусловливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября).

Напомним

27 июля в соборе святой Софии Киевской собралась на заседание высшая властная соборная институция Православной церкви Украины – Поместный Собор, где одним из вопросов на повестке дня стало утверждение решения Архиерейского Собора о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Как сообщил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, было утверждено постановление Архиерейского Собора о календарном вопросе, одобрен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года.