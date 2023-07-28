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"У нас війна". В Повітряних силах відреагували на ідею відновити цивільні польоти в Україну

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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В Украине в условиях военного положения все аэродромы оперативные, и как можно совершать гражданские полеты во время войны – понять трудно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Delo.ua.

Таким образом он прокомментировал слова гендиректора Ryanair о возможном частичном возобновлении рейсов в Украину.

По словам Игната, потенциальная договоренность с Россией о гуманитарных авиационных маршрутах не будет работать – это показал единоличный выход страны-агрессора из зерновой сделки.

"У нас война, у нас военное положение. И вы видите, что долетает всюду, в любую точку Украины. Могут появиться вражеские ракеты, вражеские дроны", – высказался спикер Воздушных сил.

Что касается идеи "прикрыть" территорию как в Израиле, то Игнат сказал, что Украина очень большая, тогда как Россия имеет технологическое оружие и ракеты "летят отовсюду".

Возобновление полетов в Украину: размышления Ryanair

На днях исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину.

Он сказал, что над этим вопросом работает Минвосстановления:

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы".
Открытие авиапространства: что обсуждали ранее

Возобновление полетов уже обсуждалось весной этого года. Тогда министр транспорта Франции Клеман Бон сказал, что Украина упорно работает над открытием авиапространства.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – отмечал он.

Она говорила, что в Украине предпринимают шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, но это лишь подготовительная работа.




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