В Украине в условиях военного положения все аэродромы оперативные, и как можно совершать гражданские полеты во время войны – понять трудно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Delo.ua.
Таким образом он прокомментировал слова гендиректора Ryanair о возможном частичном возобновлении рейсов в Украину.
По словам Игната, потенциальная договоренность с Россией о гуманитарных авиационных маршрутах не будет работать – это показал единоличный выход страны-агрессора из зерновой сделки.
Что касается идеи "прикрыть" территорию как в Израиле, то Игнат сказал, что Украина очень большая, тогда как Россия имеет технологическое оружие и ракеты "летят отовсюду".
Возобновление полетов в Украину: размышления Ryanair
На днях исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину.
Он сказал, что над этим вопросом работает Минвосстановления:
Возобновление полетов уже обсуждалось весной этого года. Тогда министр транспорта Франции Клеман Бон сказал, что Украина упорно работает над открытием авиапространства.
Она говорила, что в Украине предпринимают шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, но это лишь подготовительная работа.