В Украине в условиях военного положения все аэродромы оперативные, и как можно совершать гражданские полеты во время войны – понять трудно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Delo.ua.

Таким образом он прокомментировал слова гендиректора Ryanair о возможном частичном возобновлении рейсов в Украину.

По словам Игната, потенциальная договоренность с Россией о гуманитарных авиационных маршрутах не будет работать – это показал единоличный выход страны-агрессора из зерновой сделки.

"У нас война, у нас военное положение. И вы видите, что долетает всюду, в любую точку Украины. Могут появиться вражеские ракеты, вражеские дроны", – высказался спикер Воздушных сил.

Также он отметил, что существует вопрос о страховании бортов и жизни пассажиров в воюющей стране.

Что касается идеи "прикрыть" территорию как в Израиле, то Игнат сказал, что Украина очень большая, тогда как Россия имеет технологическое оружие и ракеты "летят отовсюду".

Возобновление полетов в Украину: размышления Ryanair

На днях исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину.

Он сказал, что над этим вопросом работает Минвосстановления:

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы".

При этом О'Лири привел пример опыта Израиля, в котором авиация продолжает работать. Но он подчеркнул, что если Украина не сможет убедить Европейское агентство по безопасности полетов и страховые компании в безопасности рейсов, Ryanair не сможет выполнять их.

Открытие авиапространства: что обсуждали ранее

Возобновление полетов уже обсуждалось весной этого года. Тогда министр транспорта Франции Клеман Бон сказал, что Украина упорно работает над открытием авиапространства.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – отмечал он.

В свою очередь заместитель директора ГП "Украэрорух" по административным вопросам Оксана Ожигова, комментируя эти слова, подчеркнула, что Украина откроет воздушное пространство для гражданских самолетов, когда это будет безопасно на 100% .

Она говорила, что в Украине предпринимают шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, но это лишь подготовительная работа.