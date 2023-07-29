Невероятно важный вопрос войны в том, что в Украине есть до $11,5 трлн полезных ископаемых, в том числе необходимых для энергетического перехода, - цитирует Financial Times высокопоставленного американского чиновника.

Западные дипломаты, как отмечает издание, подозревают, что именно расположение этих богатств стало "одной из причин, почему РФ аннексировала четыре области на востоке Украины в прошлом году".

Исследователи Национальной академии наук Украины заявили, что страна имеет огромные запасы лития и по этому показателю опережает Португалию, имея самый большой ресурс этого металла в Европе. Но сейчас литий в Украине не добывается.

В более широком смысле Украина имеет коммерчески значимые месторождения - 117 из 120 наиболее используемых промышленных минералов в более чем 8700 исследованных месторождениях.

Общая стоимость этих месторождений, включая титан, железо, неон, никель и литий оценивается в $11,5 трлн.

Существуют также запасы других минералов, которые Международное энергетическое агентство считает критически важными, такие как бериллий, ниобий, тантал, титан и кобальт, а также некритические элементы, такие как уран и полевой шпат, и это лишь некоторые из них.